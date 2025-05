Sobre a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

O vindeiro mércores 28 faranse doce anos da creación da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Realmente, houbo moito traballo previo: o G. N. Hábitat participou nuns informes previos —básicos para a eventual Reserva— sobre biodiversidade e estratexias de conservación xa en 2009. O documento «iniciático» da Reserva data de 2011, sendo asinado pola Asociación de Desenvolvemento Rural «Mariñas-Betanzos», o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) e o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Nel, definíanse as funcións de calquera Reserva de Biosfera, entre elas a conservación de paisaxes, ecosistemas, especies e diversidade xenética, así como o desenvolvemento económico e humano sostible desde os puntos de vista sociocultural e ecolóxico. Engadíanse tamén os criterios para a designación como Reserva de Biosfera, sendo os tres primeiros: Conter un mosaico de sistemas ecolóxicos representativo de rexións bioxeográficas; Ter importancia para a conservación da diversidade biolóxica; Ofrecer posibilidades de ensaiar e demostrar métodos de desenvolvemento sostible a escala rexional. Con estas premisas, constituíuse hai doce anos esta Reserva de Biosfera, que, como tal, e segundo a Lei do patrimonio natural e da biodiversidade, non forma parte da Rede Galega de Espazos Protexidos. Abrangue un total de 116.724 hectáreas (113.970 terrestres e 2.754 mariñas), que representan case o 14,3% da superficie da provincia da Coruña e o 3,9% de Galicia. Ademais de zonas marítimas próximas á costa, comprende a totalidade de dezasete concellos: Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado. Dentro dos organismos consultivos desta Reserva, está a denominada «Mesa Ambiental», na cal participa, desde hai anos, o G. N. Hábitat xunto a outras entidades ambientais. Nesta Mesa Ambiental valórase o grao de cumprimento das funcións intrínsecas á Reserva, e, en paralelo, discútense aqueles proxectos que poidan incidir de xeito positivo ou negativo sobre os valores naturais deste amplo territorio. Actualmente, está vixente o Plan de Xestión desta Reserva de Biosfera para o período 2023-2032, elaborado polo IBADER en coordinación do persoal da propia Reserva, con obxectivos similares aos do documento fundacional: «desenvolvemento sostible», «conservación das paisaxes» e «preservación da diversidade biólóxica».

Conclusión: o G. N. Hábitat entende a declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como un espazo de oportunidade para a preservación do noso patrimonio —en especial o natural—. Por este motivo, avoga polo cumprimento do seu Plan de Xestión da Reserva para o período 2023-2032, como liña estratéxica para a consecución dos que foron os seus obxectivos fundacionais, en gran medida aliñados cos propios que defende o G. N. Hábitat.