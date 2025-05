Aquel derrumbe de 2008

Hablo con Pedro Simón, periodista, novelista, que acaba de reeditar Peligro de derrumbe, ahora en Espasa. Esta novela apareció por primera vez en 2015 y en ella Simón diseccionaba el cuerpo aún humeante de la crisis. Aquella crisis que nos reventó por dentro. Aquella crisis que empezó con lo de Lehman Brothers, no sé si se acuerdan. Luego vimos a los brokers, y a gente más importante, salir con sus pertenencias de las oficinas, y esas pertenencias cabían en una caja de cartón: allí iba toda la gloria mercantil y bancaria, en una caja de cartón. Allí cabía toda una vida.

Ahora, con la distancia, las cosas son muy diferentes. Sigue habiendo calles con muchos locales cerrados, hay una herencia fantasmagórica de negocios caídos. Pero España ha sido reconocida como «una estrella de la economía» por el Financial Times, hasta el punto de presentarla como gran motor del crecimiento europeo, incluyendo la incorporación de 800.000 inmigrantes al mercado laboral, aunque, ay, muchos empleos siguen estando mal pagados. Y no es rara la pobreza que no tiene que ver con el desempleo, sino con los sueldos bajos, los pobres con puesto de trabajo, o sea. Una pobreza casi siempre acentuada por la imposibilidad de alquilar una vivienda digna, no hablo ya de comprarla. La vivienda es hoy el mayor problema de España.

Pero, con todo, le digo a Pedro Simón, esto no es el aciago 2008, claro, ni los años siguientes, ni los brokers con sus cajas de cartón, en las que llevaban las grapadoras, los teléfonos y los sueños rotos. Ahora reedita Peligro de derrumbe porque siempre hay que estar alerta. Y porque es una novela muy bien escrita, como son las novelas de Simón, que es un experto en eso que se llama la literatura de trauma. Una novela que habla de cómo nos destrozó la pobreza y la desazón del vacío, de cómo el futuro se cerraba de pronto, con el golpe rotundo de una persiana, perfectamente serio.

«Los que tenemos una edad nos acordamos bien», tercia Simón. «Hubo un trimestre en el que se acumularon 800.000 parados más. Había 500 desahucios al día. Todos teníamos amigos a los que afectaba aquel desastre. Luego vino una pandemia, pero aquella crisis también lo fue. Se contagiaba. España parecía una peli de Mad Max. Fue un incendio colectivo, y mucha gente salía humeando de entre las ruinas», me dice.

Peligro de derrumbe, por si no lo saben, comienza en una sala de espera. Allí están los candidatos que esperan por una entrevista para intentar hacerse con un pequeño empleo, él último salvavidas en medio del infinito naufragio. Tiene algo de Agatha Christie ese momento. «En esa sala de espera todos nos igualamos», me dice Simón. «Algunos vienen de puestos hegemónicos que han perdido en poco tiempo, otros de una patera… pero todos están en la misma mierda». Y a partir de ahí conoceremos sus vidas y sus heridas.

«Esto también es novela social», le digo, «aunque contemporánea». En el prólogo, Enric González reconoce en la historia de Simón ese eco de Las uvas de la ira. Yo lo veo un poco como La Colmena, con ese lenguaje obsesivo, que se enrosca sobre la cabeza de los personajes como una maldición. El realismo sucio. Los despojos que yacen en la caja de cartón y en el corazón. Ya despidiéndome me dice: «no entiendo esta sociedad, no entiendo lo que estamos haciendo en Gaza... No hay revoluciones. La única revolución que nos queda es no colaborar con el mal. Si no de lo que hacemos, al menos estar orgullosos del no. Orgullosos de aquello a lo que nos negamos. Pero me temo que estamos a un milímetro de que todo estalle».

