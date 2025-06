Una inteligencia feminista

Nos estábamos familiarizando con la inteligencia artificial de bolsillo, en nuestros móviles y ordenadores, empezábamos a tomarle la medida, a cogerle el tranquillo e, inesperadamente, ¡chas, una versión feminista! Se llama IA Jefa, se accede a ella a través de ChatGPT, hay que hurgar por las pestañas de la aplicación y ahí está, una inteligencia artificial feminista, con perspectiva de género, que promete proporcionar a sus usuarias herramientas y estrategias para medrar profesionalmente. Se presenta, ni más ni menos, como una «asesora en liderazgo femenino».

IA Jefa, nombre ya de por sí animoso, te alienta a ser más productiva, más competitiva; lo mismo te redacta un curriculum, que te organiza la agenda de trabajo semanal, te prepara una presentación de producto, te entrena para una entrevista de trabajo o te sube el ánimo con algunos testimonios motivadores si has tenido una jornada laboral desastrosa. Una bicoca.

Es una ocurrencia de la agencia española de comunicación Trescom y tiene muchos visos, todos, de ser una simple estrategia de marketing, que recurre al feminismo para promocionarse y promocionar los productos que le interesa vender.

IA Jefa se presenta como una herramienta para empoderar a las profesionales, pero en el fondo no hay más que 'marketing'

Su compromiso con la igualdad de género y contra los sesgos machistas no pude ir mucho más allá de un ramillete de consejos genéricos y superficiales.

Es complaciente. No cuestiona las estructuras de poder que sostienen la desigualdad, no critica el sistema social y económico que la hacen posible, ni las políticas insolidarias que la sustentan. La nueva jefa descarga la responsabilidad en cada mujer y promueve el empoderamiento individual. Si no logras el trabajo al que aspiras es por falta de conocimientos, de esfuerzo y de iniciativa viene a decirte la IA Jefa. Ella te guiará, porque necesitas la jefa que tu no eres, una jefaza. Ella te dirá qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Una jefa, que lo mismo podría ser un jefe, bastante llevadera, bastante complaciente, porque ya hemos comprobado que los desarrollos comerciales de la inteligencia artificial tienden a no llevarle la contraria al usuario.

Era inevitable que el feminismo acabará siendo absorbido por el mercado, también por el tecnológico, y que su mensaje, subversivo y transformador, acabará siendo aprovechado como gancho comercial. Es la magia del capitalismo. El feminism washing o purple washing, igual que el green washing u otros tantos lavados de cara sin beneficios reales para las causas que dicen defender, ya son viejos. Se colocan etiquetas moradas en determinados productos y se ofrecen promociones y descuentos por el Día de la Mujer. Ahora se etiqueta una herramienta tecnológica como feminista. No hay que ser muy inteligente para intuir qué intención hay detrás de ello.

