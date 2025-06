¡Ya basta, Sr. Trump!

Aranceles al 50%, no, al 70%... al 125%... ¡Cambiamos!, nos damos un plazo de 90 días para negociarlo… Pero de nuevo: ¡se acabó, aranceles a todos los productos agroalimentarios al 70%! Ahora bien, vinos y licores europeos, al 100%, mientras no bajen su arancel al whisky americano… Y otro tanto para los productos de lujo. Y así seguimos. Me viene a la cabeza aquello de la fábula de Samaniego sobre el caballo y la ardilla:

«Tantas idas y venidas,

tantas vueltas y revueltas,

(Quiero amiga, que me diga),

¿son de alguna utilidad?»

Aparte del delirio que se aprecia con esos vaivenes, que nada serio parecen querer mostrar, está la incertidumbre, y con ella la inseguridad en el terreno económico. Uno llega a plantearse: ¿quién es el genio asesor —si es que lo hay— que aconseja a Donald Trump? Porque lo que un día se propone, es desmontado al día siguiente. Por todo ello me parecen esclarecedoras las declaraciones de Olivier Blanchard, economista que fue jefe del FMI, que propone, resumiendo su parecer sobre las propuestas del actual presidente de los Estados Unidos, pasar de las bravuconadas de Trump ofreciéndole —el premio de la zanahoria a la acémila— algo que le haga figurar como vencedor, y seguir tan tranquilos el orden económico que impera.

Suscríbete para seguir leyendo