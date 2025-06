C. Tangana degusta la cocina de Pablo Gallego

Cualquier persona que tenga que viajar a A Coruña, ya sea por trabajo o placer, aprovecha la escapada para descubrir su gastronomía. El abanico de propuestas es amplio, por lo que no es fácil elegir. Hace poco, Chayanne compartió imágenes de su comida en el Tira do Playa. Esta vez, el cantante C. Tangana, que participó en las MOP Talks, se pasó por el restaurante de Pablo Gallego, unicado en Troncoso. El cocinero, en el perfil de su establecimiento, publicó una fotografía con el artista y con Santos Bacana acompañada del siguiente mensaje: «Fue un placer la visita C. Tangana. Esperamos que hayas disfrutado tanto con nuestro restaurante como nosotros con tu música».

