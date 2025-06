¿A dónde vamos?

Lawrence M. Krauss ha escrito distintos artículos y libros, como Lo que sabemos que no sabemos. Los misterios no resueltos del Cosmos, una de sus últimas aportaciones. Una obra publicada por Pasado y Presente, donde sus editores, además de esta singular publicación, han divulgado otras obras de este autor. Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944), su editor, quiere morirse «con las botas puestas». Es decir, editando. Ejerce este oficio desde hace medio siglo y cuando se encontraba el cadáver de Franco aún caliente fundó la editorial Crítica. En 2011 apareció en las librerías Lepanto. La batalla de los tres imperios, del historiador italiano Alexandro Barbero.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que nos ha llamado la atención de este autor y de esta editorial? No solo son sus obras, pero sí el trato y la edición que en las mismas se realiza. Se apuntan las siguientes reflexiones «Qué consecución: ciencia; belleza; la belleza de la ciencia; la belleza de la ciencia expresada maravillosamente». «Incluso un pobre ignorante como yo puede participar de la emoción de los hitos en la exploración del universo», en palabras de Krauss .

A esta obra se suman otras, Un Universo de la Nada o el Cambio Climático. «El eminente biólogo evolutivo ucraniano-estadounidense Theodosius Dobzhansky escribió en 1973 que «nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución». El Cosmos está más cerca de lo que nosotros pensamos y no hace falta utilizar un telescopio o los medios usuales para darse cuenta de ello. Esa fue una de las ideas que llevó a cabo Stephen Hawking cuando Kitty Ferguson realizó su biografía que, como las obras de Krauss, están para reírse y aprender unas de otras. Si no hacemos eso, ¿qué nos queda?

También en Pasado y Presente se habla de temas completamente actuales y utiliza a dos autores que siempre han estado al pie de la noticia. Sus nombres son Tariq Alí y Oliver Stone, cuando iniciaron una serie de conversaciones convertidas en libro bajo el título de La historia oculta de los Estados Unidos. Ahora que con solo ver un telediario asaltan todo tipo de noticias, en este volumen de 135 páginas, caminando por diversos lugares, los autores realizan un análisis de lo que ha sido el mundo rodeado de los distintos conflictos políticos. Se sumarían a la obra de Krauss o de Hawking, pero desde otro punto de vista. Los mundos nos acercan más que nos separan parecen afirmar. ¿Puede ser así? Y cuando en distintos medios de comunicación aparece la palabra muerte o qué sucede cuando «un cuerpo va al otro mundo» aparece una obra que analiza a las anteriores: Por qué morimos. La nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad. Una obra que no solo habla de la propia vida del autor, donde compara el actual Londres con la ciudad de Nueva Delhi, sino que siendo un Premio Nobel de Química analiza desde el punto de vista de sus estudios cómo ve el panorama actual a una edad donde ya uno comienza a caminar. «A lo largo de la historia, los habitantes de las ciudades han considerado que estas eran permanentes; no vivimos nuestras vidas pensando en que la ciudad que habitamos algún día dejará de existir. Y, sin embargo, las ciudades, y también sociedades y civilizaciones enteras, crecen y mueren tal y como hacen las células. Cuando hablamos sobre muerte, no solemos pensar en estos otros tipos de muerte, sino que nos referimos a lo que nos sucede a cada uno de nosotros como individuos».

¿Son complementarios todos estos apuntes?

Pensamos que siempre hay algo que nos une más que nos separa, pues todos nuestros protagonistas seguramente en algún momento han pensado a una edad o a otra y se han hecho desde distintos lugares las mismas preguntas: ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Algo que le ha sucedido a la especie humana desde siempre. Uno se puede vestir de maestro hindú o de matemático o de experto en el Cosmos y hasta de premio Nobel de Química, pero las preguntas, lo admitamos o no, son o parecen ser siempre las mismas.

