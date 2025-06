¡Buenos días! ¿Son ustedes de los que tienen una querencia irrefrenable y exclusiva por lo crematístico, por tener y acumular cada vez más y más? O, satisfechas las necesidades básicas y algo más según lo que cada uno considere, ¿dedican quizá sus esfuerzos a otros intereses no pecuniarios que suponen un trabajo, una entrega o un servicio hacia los demás? ¿Qué me cuentan sobre el particular?

El caso es que hoy es un buen día para hablar de lo altruista, de darse porque sí, sin esperar nunca nada a cambio. Engrosando, eso sí, el conjunto de las buenas experiencias de terceras personas, que quizá contarán a sus amistades que un día alguien desconocido hizo algo por ellos y que, cuando quisieron agradecérselo, la persona se había marchado discretamente. Sin más... Hablamos de personas que por ejemplo dan su tiempo, su trabajo desinteresado u ofrecen compañía a otros seres humanos que necesitan huir de la soledad, o que apoyan de forma generosa a alguien cuando la situación es desesperada... Y personas que, en una vuelta de tuerca absoluta de la conjugación de ese verbo dar, empiezan por donarse a sí mismos, representados por su sangre. Sí, en sentido literal.

Y es que hoy, Día Mundial del Donante de Sangre, es un día óptimo para fijarnos en lo que hacemos por los demás sin mayor recompensa que un sentimiento de agradecimiento abstracto y no personalizado que existe de alguna manera en nuestra sociedad en relación con ello. La Organización Mundial de la Salud oficializó desde el año 2005 esta jornada, 14 de junio, y desde entonces forma parte de nuestro calendario de eventos notables desde el punto de vista del interés social, que merecen ser reflejados cuando se habla de lo que logramos juntos los seres humanos, más allá de nuestras diferencias. La sangre es quizá el paradigma de lo más valioso que atesoramos cada uno de nosotros, y en nuestro entorno se consagra como algo invendible y objeto únicamente de transacciones solidarias, garantizadas y administradas por la Administración Pública. Una realidad de la que podemos estar muy orgullosos y que les aseguro que, desgraciadamente, no es así en todos los contextos. Y es que basta salir del entorno seguro que es Europa en estas cuestiones, para ver que en muchos lugares de buena parte del mundo todo se compra y se vende, legal o ilegalmente. Hay quien trafica con sangre, con órganos y con lo que haga falta... Todo supeditado al reino del dinero... Seguramente por eso comenzaba yo con la pregunta que encabeza este texto... ¿Es para usted conseguir dinero el objetivo irrenunciable de todo, en su particular forma de ver las cosas? Yo tengo claro que ni de broma es así...

Precisamente el espíritu de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud es, en este día, concienciar de la necesidad de las donaciones altruistas, por un lado, y reconocer y agradecer a tantas personas que, de forma no remunerada, se dan a sí mismas de esta manera para resolver de forma solidaria las necesidades de los demás. Y es que, en palabras de la agencia multilateral, los servicios que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces, pero muchos países siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y seguridad. Algo que en nuestro país se ha hecho desde hace mucho tiempo de una manera ejemplar, y que ha sido un primer paso para que otros programas de donación de aquí sean también desde hace tiempo referencia absoluta en el mundo.

Feliz 14 de junio, queridos y queridas. Feliz Día Mundial de las Personas Donantes. Gracias a todas las y los que, donando, entregan literalmente un trocito de sí mismas. Y, más allá del líquido de la vida y su crucial importancia, gracias también por insuflar con ello a la vez esperanza, compromiso, generosidad e ilusión por el futuro en la sociedad...