Viaje en el aire

Feliz estaba porque, al fin, iría a Tierra Santa. No supe aprovechar las dos oportunidades que tuve hace tiempo, y veía que me quedaría sin pisar la tierra por la que anduvieron Jesucristo, su Santa Madre y San José. Pero en abril pasado me llega la noticia: hay una plaza para ir en agosto a Tierra Santa.

Acelerón porque mi pasaporte está caducado, y he de conseguir billete en el vuelo con el grupo que sale un día determinado de julio de Barajas, y más papeleo para las autoridades israelíes. Afortunadamente todo se va cumpliendo; el conflicto armado se localiza en Gaza y zonas del Líbano, confiando en que no se recrudezca la guerra; y voy descontando las fechas que me restan para emprender el ansiado viaje.

De pronto estalla la ofensiva de Israel contra Irán, y me echo a temblar. Cuatro días después se me avisa que la compañía aérea ha suspendido el vuelo previsto a Tel Aviv el 27 de julio. Mi gozo en un pozo. Los más ágiles me dicen que se me reintegrará el coste del avión. ¡Vaya consuelo! Otros amigos animosos tratan de serenarme con el relato de que aún puede cambiar el panorama, que hay tiempo para treguas y pacificaciones. En ésas estamos. Ahora sólo me cabe rezar.