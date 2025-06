Sobre a «maleza» e os polinizadores

Os insectos polinizadores son pequenos aliados invisibles que sosteñen a vida nos ecosistemas, facilitando a reprodución de milleiros de especies vexetais, incluídas moitas das que forman parte da nosa alimentación diaria. Por este motivo, no 2020 aprobouse unha estratexia a nivel español para a conservación dos polinizadores. Mesmo a Política Agraria Común (PAC) propón medidas nas diferentes explotacións agrogandeiras para poder protexer as súas poboacións no rural, pero… Que podemos facer desde as cidades?

Xa son moitas as cidades que, pouco a pouco, están a facer proxectos para que os polinizadores queden nelas, con accións tan sinxelas como conservar a vexetación autóctona. Esta é aquela que moitas veces etiquetamos como «maleza» ou «malas herbas». Cidades como Santander ou nalgúns espazos da cidade da Coruña, xa se están a deixar zonas sen segar durante a época de floración, desde marzo a agosto, para permitir que as abellas, bolboretas, avelaíñas, moscas das flores e outros dos nosos polinizadores (que son moitos) poidan dispoñer de alimento ao longo do seu ciclo vital. Non podemos esquecer que a meirande parte das plantas ornamentais que temos nos nosos xardíns proceden doutros países ou continentes, e que as nosas especies polinizadoras non evolucionaron para aproveitar os recursos que estas plantas ofrecen. Só as máis xeneralistas poden aproveitar o alimento que estas flores exóticas poden ofrecerlles. Así un xesto como deixar franxas florais sen cortar en primavera e verán, ou manter beiravías ou rotondas con plantas autóctonas, aumenta o valor ecolóxico da nosa cidade.

A xestión destas zonas verdes tamén pode marcar a diferenza, xa que desbrozar e deixar os restos vexetais no terreo pode favorecer a proliferación de especies non atractivas para os insectos polinizadores. Por iso, é esencial seguir os pasos que se fan nun prado de sega: cortar a herba a finais do verán, esperar uns días a que as sementes caian no solo e recollela cando estea seca e amoreala nun recuncho onde non interfira co uso público. Deste xeito, teremos aforro de combustible nas máquinas de rozar, resemente natural das plantas autóctonas, retirada dun exceso de materia orgánica e un novo microhábitat onde se poidan agochar outras especies animais. É importante ter en conta que os animais deben ter sempre alimento e refuxio, polo que algo esencial é non deixalos nunca sen isto para que sobrevivan, polo que as segas non deben realizarse todas ao mesmo tempo, senón que cómpre deixar franxas sen cortar, espazadas no tempo por intervalos de varias semanas.

Conclusión: con estes sinxelos pasos podemos ter cidades biodiversas e respectuosas cos polinizadores. Non podemos esquecer que hai miles de especies de polinizadores na nosa terra e que cada unha depende de diferentes plantas. Está na nosa man evitar a súa desaparición, porque se eles desaparecen, poderiamos ser nós os seguintes.