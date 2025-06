Rabinos y ayatolás a la greña

Vista general de Teherán, capital de Irán / Shadati / Xinhua News / ContactoPhoto

Cada vez se parecen más en sus intolerancias monoteístas. De la confusa situación actual cabe extraer algunas conclusiones.

1- Nadie quiere que Irán tenga el arma nuclear porque abriría una carrera de armamentos en Oriente Medio.

2.-Pero no consta que Irán quiera tenerla, ni que esté “a semanas” de tenerla, como ha reconocido Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia de EEUU. Los iraníes lo niegan... pero son poco fiables, como demuestra que la Agencia onusiana de la Energía afirme que Teherán oculta uranio enriquecido al 60% cuando para usos civiles basta el 5% (la bomba exige 90%).

3.- Nada ocurriría si, presionado por Israel, Trump no hubiera dinamitado el Acuerdo Nuclear firmado en 2015 entre Irán y la Comunidad Internacional. Ahora Trump negociaba un nuevo acuerdo que Jerusalén ha procurado imposibilitar con su ataque.

4.- Todo empieza con los palestinos. Israel ha atacado cuando tras los crímenes de Hamas de 2023 ha destruido Gaza, ha debilitado a Hizbolá, ha caído la dictadura siria y ha cambiado la relación de fuerzas en la región.

5.- Por eso hay que resolver el nudo gordiano palestino con la fórmula de los dos Estados porque los palestinos no van a desaparecer y sin justicia para ellos no habrá seguridad para Israel.

6.- Chocan dos intereses: Irán quiere la supervivencia del régimen clerical y Netanyahu quiere pasar a la Historia como el héroe que acabó con la amenaza iraní.

7.- Israel considera a Irán una amenaza existencial porque quiere destruir a la que llama “entidad sionista” sobre la tierra de Palestina. Para su ataque preventivo Israel alega razones de seguridad nacional, igual que Putin en Ucrania, Trump en Groenlandia y Xi en Taiwán.

8. La prepotencia y nulo respeto por parte de Israel del Derecho Internacional se han puesto nuevamente de relieve y preocupan en todo Oriente Medio.

9.- Irán ha sido humillado nuevamente. Israel le ha sorprendido y ha matado a altos jefes militares y a científicos importantes dejando claro que el Mossad se mueve por Irán con impunidad. Trump dice haber prohibido a Netanyahu asesinar al Líder Supremo Alí Jamenei.

10.- Washington afirma no haber tenido nada que ver con el ataque aunque estaba informado. Su postura ha evolucionado hacia una creciente involucración favorable a Israel.

11.- Trump no quiere guerras exteriores (los mismos Republicanos están divididos y recuerdan Irak y Afganistán) y menos sin pruebas, pero Israel no le hace caso. Aquí el perro no menea el rabo sino que el rabo mueve al perro.

12. Israel no puede destruir toda la infraestructura nuclear iraní, enterrada y dispersa. Carece de la munición de penetración necesaria que solo EEUU tiene y puede utilizar. Trump lo está considerando.

13. Sin ella, lo más que puede lograr Israel es retrasar unos meses los planes iraníes, sean los que sean.

14.- Las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear pueden continuar pues interesan a EEUU e Irán y también las desean los paises del Golfo. El ataque israelí puede forzar a Teherán a regresar a la mesa negociadora con la cabeza gacha, “antes de que sea demasiado tarde” como dice Trump, que ahora impondrá condiciones más duras.

15.- El impacto de esta guerra en el mercado del petróleo dependerá de su duración, de los daños que sufra la infraestructura iraní y de que Teherán bloquee el estrecho de Ormuz (y los hutíes el de Bab el Mandeb), algo que no parece próximo por sus consecuencias globales (China) pero que tampoco se puede excluir.

16.- Irán no desea que la guerra se prolongue dada la enorme superioridad del Ejército israelí. Si una base americana sufriera daños podría arrastrar a EEUU al conflicto y por eso teme “operaciones de falsa bandera”.

17.- Los países del Golfo quieren desarrollo económico y hacer negocios, no quieren guerras en la región.

18.- Trump dice que hay conversaciones para parar las hostilidades y ha pedido a Putin (amigo de Irán) que ayude.

19.- Este conflicto favorece a Putin porque distrae de su invasión de Ucrania y sube el precio del petróleo, y para Netanyahu porque además de acabar con Irán, distrae de Gaza y de Cisjordania. Es malo para Zelenski porque recibe menos atención y menos ayuda.

20.- Lo peor sería que la derrota militar, las amenazas de promover un cambio de régimen (¿caótico?) y el fracaso de las negociaciones con EEUU, empujen a los iraníes a traspasar el umbral nuclear para convertirse en intocables como Corea del Norte.