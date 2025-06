La soledad ¿deseada? de Sánchez

El antiamericanismo es un signo de identidad para cierta izquierda española, con la excepción de Felipe González, a quien los hermanos Solana sedujeron al entendimiento en los ya lejanos años 80 del siglo pasado. Zapatero protagonizó, desde la oposición, el gesto de no levantarse al paso de la bandera norteamericana en un desfile del 12 de Octubre e inició su mandato retirando, casi sin avisar, las tropas de Irak, después de que Aznar pusiera los pies encima de la mesa en el rancho de Bush y se hiciera la foto de las Azores. Sánchez no había pisado nunca ese callo y en temas como Marruecos ha seguido a pie juntillas la política de Washington, incluso con la incomprensión de la oposición del PP. Pero los alquimistas de la Moncloa llevan tiempo buscando el cara a cara con Trump: sería la cúspide de la polarización. Trump contra Sánchez, Vox contra el PSOE, dejando al PP en tierra de nadie y a Sumar sin oxígeno en el flanco izquierdo. De manera que, en plena tormenta por el caso Cerdán, Sánchez ha sobreactuado hasta conseguir cabrear a Trump. Le ha faltado que le nombre. Y lo ha hecho a base de un supuesto gesto de «autenticidad», al negarse a hacer ver que gastaría en defensa lo que no tiene, pero en la maniobra ha tratado de ocultar, como ha explicado nuestro experto en defensa Juanjo Fernández, que las capacidades militares ya comprometidas cuestan más del 2,1% del PIB. Llevar la polarización demoscópica hasta el extremo de la gestión es mal negocio.

El drama del asunto es que Trump no se ha cabreado contra Sánchez sino contra España. ¿Puede España ser socia comercial y, a la vez, ir por libre en defensa? La cosa no cuadra mucho y la soledad de Sánchez en la foto de la OTAN responde también al malestar de sus socios, que han corrido el riesgo de quedar en evidencia ante sus electores al no seguir el postureo español. Que una política como la exterior no constituya un pacto de Estado por mero interés electoralista es un error, pero que para polarizar se pongan en riesgo las alianzas de España es directamente una temeridad.

Suscríbete para seguir leyendo