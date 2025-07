Alerta de machistas

Cinco mujeres asesinadas por hombres, sus parejas o exparejas en 48 horas. Siete mujeres, y un niño de tres años, asesinadas por hombres en este mes de junio. Veinte mujeres asesinadas en lo que va de año, casi a una por semana. Si estos crímenes fueran cometidos por un grupo yihadista, en este país habría una alerta antiterrorista. Pero como son hombres normales y como las asesinadas son mujeres, poco pasa más allá de un titular. Y porque han asesinado a varias en un corto periodo de tiempo que, de lo contrario, no tendría trascendencia. Tienen que asesinar a las mujeres en la misma jornada para tener algo de visibilidad. Cada año, cada verano, ocurre lo mismo. Vacaciones y más crímenes machistas. Pero pocas medidas para frenarlo.

Si estos crímenes fueran de un grupo yihadista, en este país se desplegarían equipos de seguridad para prevenir otro ataque. Pero aquí, a lo mucho que se llega, es a pedir a la ciudadanía para que se conviertan en puntos violetas. Y eso es preciso, pero resulta que conocidos de una de las asesinadas el miércoles indicaron que ella no denunció porque no confiaba en el sistema. Así que lo que estas mujeres necesitan es que la justicia sea un punto violeta y mucho más, porque si esa red no da confianza habrá más asesinadas.

Si estos crímenes fueran de un grupo yihadista, tendríamos a los representantes de todos los partidos políticos en los medios, al igual que sucedía con ETA, diciendo que la violencia no es la solución y que se lucharía desde la democracia en su contra. Pero lo que vemos en los medios es que, por ejemplo, el pleno del ayuntamiento de Huesca ha aprobado con doce votos del PP, dos de Vox y uno del Grupo Independiente eliminar los minutos de silencio por las víctimas de violencia machista.

Es inadmisible la resignación y el pasotismo en este tema. Justo cuando un nuevo estudio del Ministerio de Juventud e Infancia advierte del machismo entre los jóvenes y, ojo, también entre ellas. Y eso hará que en los próximos años la cifra de asesinadas no cambie. Justo en una misma semana con manifestaciones ante la intención del cierre de espacios de Igualdad, por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Y, salvando las diferencias, en la misma semana en la que un conocido técnico de emergencias ha recordado una hazaña de cuando era socorrista de joven, junto con sus compañeros. Ha sido en un conocido pódcast donde recordaba que si eras mujer y atractiva te dejaba entrar en la corriente para entonces aparecer él y quedar como héroe salvador. Todo esto bajo las risas del presentador. No era cosa de la edad porque para hacer bien su trabajo con hombres, cumplía. Cuando de toda la población solo se pone en riesgo la vida de mujeres para un triunfo personal desvela qué masculinidad se expone.

La sensación que queda es que somos una diana a expensas de lo que quieran. Solo queda, viendo el panorama, de avisarnos entre nosotras. Porque vivimos 24 horas sin saber por dónde te va a venir. Vivimos 24 horas en una alerta de machistas.

Suscríbete para seguir leyendo