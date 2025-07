Hace menos de dos años, en noviembre de 2023, el primer ministro socialista de Portugal, Antonio Costa, dimitió al aparecer involucrado en una trama de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en la concesión de proyectos energéticos, a raíz de una operación judicial en la que fueron detenidos su jefe de gabinete y un amigo empresario. Costa presentó su renuncia al presidente de la República por considerar que ya el hecho de ser investigado era incompatible con la dignidad del cargo. Sin embargo, meses después se demostró fehacientemente la inocencia del ex primer ministro, lo que le permitió su rehabilitación y, en tiempo récord, ser nombrado nuevo presidente del Consejo Europeo en junio de 2024.

Y es que, como indica la frase atribuida a Napoleón, «una retirada a tiempo es una victoria». Es este un principio fundamental de la estrategia bélica que vale también para la política y otros muchos ámbitos de la actividad vital. Como afirma la Inteligencia Artificial de Google al teclear dicha frase, ésta es un «proverbio que significa que saber cuándo abandonar una situación o tarea puede ser más beneficioso que persistir en una lucha que probablemente resulte en pérdida o fracaso».

Pedro Sánchez debería seguir el ejemplo de su homólogo y correligionario portugués ante el peso inevitable de las circunstancias que le abruman, tras la investigación y el proceso penal seguido contra dos de sus más estrechos colaboradores, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, quienes han sido sucesivamente secretarios de organización del PSOE, y que ha llevado ya al último a la cárcel. Se impone la lógica más clara y contundente: o Sánchez tenía conocimiento de la trama (presuntamente) corrupta y la consintió; o no lo tenía. Si es lo primero, él mismo sería cómplice o al menos encubridor de la (presunta) corrupción; si es lo segundo, habría sido negligente en la supervisión de la conducta de sus inmediatos subordinados. En cualquiera de ambos supuestos, aunque por distintos motivos y en diferente grado, queda inhabilitado moralmente para el ejercicio de su altísimo cargo. No puede continuar adelante en el puesto con semejante lastre político y moral, no solo por una cuestión de ética y decencia personal, sino por el perjuicio que su agónica continuidad produciría al país, y de un modo especial, a su propio partido y al conjunto de la izquierda española.

Retirarse a tiempo —es decir, ahora— podría ser una victoria, si no para el individuo Pedro Sánchez, sí para el colectivo al que pertenece y para la sociedad a la que se debe. Comenzó su mandato a través de una moción de censura que se proponía la regeneración de la política nacional tras los escándalos de corrupción del PP; ahora, siete años más tarde, es él mismo quien, en consecuencia, debiera dar una lección de ética política, a la manera de Antonio Costa, haciéndose a un lado. Lo que se podría realizar de dos modos: o bien convocando elecciones o bien permitiendo que otro dirigente político o técnico, libre de toda sospecha, le releve para lo que resta de legislatura, si es que consigue la confianza mayoritaria del Congreso. Su sensatez y generosidad en el caso de dimitir ennoblecerían su figura y su legado y abrirían nuevas puertas a su carrera y su partido; por el contrario, su empecinamiento en aferrarse al cargo podría conducirle a él y a los suyos al oprobio y al fracaso.