La responsabilidad de Feijóo

El comité federal del PSOE, como era previsible, concluyó cerrando filas en torno a su secretario general. Pedro Sánchez confesó sentirse traicionado, admitió errores en sus nombramientos, pidió perdón y comunicó su decisión de seguir. Con la esperanza de alcanzar la redención, presentó un balance de sus gobiernos, que calificó de espectacular. Complacido con su actuación, sobre la crisis que nos ocupa pasó de largo. No ofreció una explicación de la evidencia y solo asumió la responsabilidad de no soltar el timón ante la adversidad. Deja tras su alocución un mar de dudas. Dando en parte la razón a Yolanda Díaz, el PSOE muestra síntomas de ser un partido aturdido, inseguro, incapaz de reflexionar con claridad sobre la situación, con dificultades incluso para reconocerse a sí mismo. Se ha aferrado a su líder, con el crédito agotado, a ciegas, sin prestar atención al rumor de la calle ni tener ninguna certeza de que no habrá más, si lo que hay no fuera suficiente para haber reaccionado de un modo menos conservador y ejemplar. El pleno del Congreso será una prueba más exigente para Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE. La actitud que adopten los aliados parlamentarios indicará si finalmente conceden una prórroga de la legislatura y en qué condiciones. Conscientes de las consecuencias de inclinarse por una u otra opción y de que sus electores están divididos al respecto, han extremado la prudencia.

En la capital se celebró también el congreso del PP. La reunión tenía el objetivo de potenciar al partido y confirmar el liderazgo indiscutible de Feijóo ante la batalla electoral que se avecina, que podría ser su última oportunidad de instalarse en La Moncloa. El PP y su candidato parecen tenerlo todo a favor, la paz interna, el difícil momento que atraviesa su mayor rival, las encuestas y el ambiente que se respira. Hasta Pedro Sánchez comparte implícitamente el augurio cuando justifica su negativa a adelantar las generales. Así las cosas, es comprensible que la euforia se haya desatado en las filas del PP y que se esté preparando para gobernar. Los populares confían en que la derrota del PSOE será inapelable y, esta vez sí, ha llegado su hora.

El congreso entró en materia con dos discursos bien elaborados y cargados de intencionalidad política. En el tono inflexible y severo que acostumbra, Aznar puso el acento en la idea de nación e invitó al partido a ensanchar su base a la derecha y a la izquierda para conseguir una mayoría electoral y parlamentaria amplia con la que acometer, en compañía o en solitario, la tarea de reconstrucción nacional. Emplazó a recomponer un país roto y al mismo tiempo no tuvo reparo en señalar el camino de la cárcel al líder del PSOE. Advirtió que después de ganar las elecciones había que conseguir una investidura y pidió al partido que fuera explícito y claro al exponer su programa. Por su parte, Rajoy, solvente e irónico a la par, como siempre, centró su intervención en la calidad de la democracia, el estado de derecho y las instituciones. No dudó en calificar de nefasta la etapa iniciada con la moción de censura que tumbó a su gobierno en 2018 y encargó al partido la reparación del tremendo destrozo causado.

Aznar y Rajoy coincidieron en proclamar que la cuestión no estriba en hacer sanchismo con las siglas del PP, queriendo decir con ello que el partido no debe gobernar con el estilo de Sánchez, pero en sentido opuesto, ni dejarse llevar por el afán de revancha. La misión a la que está llamado el PP consiste en derribar muros, reconciliar a una sociedad dividida por una polarización inducida y restablecer el respeto a las instituciones. Los dos alertaron de lo peligroso que puede resultar Sánchez, acorralado como está. Rajoy se preguntó qué razón podría esgrimir el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, dando por hecho que el jefe del Gobierno está dispuesto a todo con tal de mantenerse, después de la sentencia dictada sobre la amnistía. Desde Ferraz, el líder socialista volvió a recurrir al consabido argumento del gran peligro que viene por la derecha.

Vista la faena que le espera al próximo gobierno, al ser designado candidato Feijóo contrae una enorme responsabilidad. Tendrá que impulsar reformas para mejorar la democracia, estabilizar el estado autonómico, ordenar las cuentas públicas y procurar en general una vida política más saludable. Y todo esto deberá hacerlo con un liderazgo que no se distingue por su fortaleza. Es favorito para ganar las elecciones, pero si eso sucede no será con el entusiasmo que acompañó a Felipe González en 1982. No se maneja en el atril con el dominio y la soltura de Aznar o de Sánchez. No ha conseguido quitarse de encima la sombra de Ayuso. Obligado a hacer equilibrios, su discurso peca a veces de indefinición. Atrae a electores moderados, pero tiene una fuga importante de votos hacia Vox. Es improbable que obtenga una mayoría absoluta y mantiene relaciones problemáticas con los partidos nacionalistas. Quizá Feijóo ha defraudado en algún grado las expectativas, pero el PP, lo mismo que el PSOE, es un partido del que nuestra democracia no puede prescindir, y menos en estas circunstancias.

