Desde María Pita, con amor...

Tengan muy buenos días. ¿Se dan cuenta ustedes de que el verano va fluyendo, poco a poco, y que lo que era un lienzo en blanco por delante ya se va llenando de experiencias y relatos? Y es que sí, queridos y queridas, el tiempo pasa y lo hace rápido. Espero que estos días, sean de solaz o de afanes para ustedes, estén siéndoles satisfactorios. Ojalá. Y que sus retinas queden impregnadas, en estas jornadas de luz, de toda la magia de la vida, que no es poca...

El caso es que escribo estas líneas en el día de ayer, poco después de llegar de un acto entrañable en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al que hoy dedicaré la columna. Y es que se trataba, ni más ni menos, que de la conmemoración de los veinte años de la Ley 13/2005, que permitió en este país el matrimonio igualitario, independientemente del sexo de los contrayentes. Una ocasión para celebrar muy de largo. Y en eso el Concello no ha tenido ninguna duda, créanme, armando un bonito y emotivo acto en el que mi marido y yo estuvimos presentes y participamos.

Y lo hicimos recordando la boda de Isaac y Jose, la primera en ese mismo Salón de Plenos, oficiada entonces por Mar Barcón. O la nuestra, unos meses antes y primera en producirse en el Concello, también de la mano de Mar pero de una manera mucho más exprés, en el Despacho Oficial de Alcaldía. Y es que ya les conté otras veces que, en tal tesitura, a nosotros —y, particularmente, a mí— nos había dado la prisa ante la posibilidad de que la admisión a trámite del recurso de cincuenta diputados y diputadas ante el Tribunal Constitucional implicase la suspensión cautelar de la Ley. Y, ya puestos a tener tal avance ante nuestra nariz, nos decidimos a ir a por él rápidamente, por lo menos para quedar en cierto limbo jurídico si se produjese un retroceso en los derechos. Con todo, los cinco protagonistas nos volvimos a ver las caras, junto con otros muchos integrantes de colectivos, asociaciones y entidades que velan por los derechos de las personas y, en particular, por el colectivo LGTBIQ+. Y hacerlo con el acompañamiento de Inés Rey, alcaldesa de la ciudad, o de la concejala de Bienestar, así como con otros miembros del Gobierno Municipal y de la Corporación, incluyendo a los portavoces de los otros dos partidos en la misma, con la subdelegada del Gobierno, la directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia y otras autoridades, con el que fue alcalde Javier Losada y muchos otros amigos y personas implicadas en la vida política y social de la ciudad, fue un lujo. No tengan ustedes duda de ello.

Como ya les he dicho otras veces el diseño de la modificación legislativa, de la mano del tristemente fallecido Pedro Zerolo —que se casó el mismo día que nosotros, el 1 de octubre de 2005— y con la implicación personal del que fue presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fue literalmente genial. Y es que sólo con ampliar la casuística de la tipología de sujetos concernidos por la institución matrimonial, se incluía a las parejas homosexuales, siendo de aplicación automática todo el corpus legislativo existente ya en materia de herencias, adopción, etcétera. Una vuelta de tuerca que, lejos de apretar a nadie, sirvió para abrir literalmente el paraguas de la legalidad y de la protección del Estado a muchas personas desde entonces. Una ley que suma, y que no privó de derechos a nadie. Y que no produjo ningún tipo de fractura social porque esta, ¿saben?, sólo la causan la intolerancia y el fanatismo.

Me gustó que Carmen Marón, diputada por aquel tiempo en Madrid, presente también en el acto y que pronunció un bello discurso, recordase que Celia Villalobos (PP) votó a favor de la Ley, en contra entonces de la disciplina de su partido. Creo que, en estos tiempos de zozobra de los derechos humanos en el ámbito internacional y, particularmente, en el europeo, es importante recoger los máximos entendimientos y consensos, la máxima institucionalidad por encima de los partidismos y trazar líneas rojas claras en materia de hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno en términos de ética personal y ante los pactos y cabildeos. Y es que el tema es de máxima actualidad, oigan, y si no lean ustedes sobre la «reemigración» que también ahora salta a la palestra de la mano de la ultraderecha, que da un giro trumpista descomunal para proponer deportar a españoles, hijos de inmigrantes pero nacidos aquí... ¡Un despropósito! No todo vale, amigos y amigas, en la legítima querencia de poder de los partidos. Y si, para gobernar, uno ha de conculcar los derechos de terceras personas, debería hacérselo mirar...

El de hoy fue un homenaje a tantas y tantas personas que lucharon por los derechos de otros, y que muchas veces no llegaron a recoger el fruto de lo sembrado. Pioneros que, como Jordi Petit, sufrieron en sus carnes los efectos de la Ley de Vagos y Maleantes. Activistas lesbianas como Empar Pineda, también en Cataluña. O el propio Zerolo, amén de muchas personas anónimas, a lo largo y ancho del país, que abrieron el camino a una sociedad más inclusiva, más diversa, más justa, más empática y donde lo diferente puede sumar.

Gracias, por lo que nos toca. Pero el camino no ha terminado. Hay que seguir y... perseverar.