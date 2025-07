Galaxia e Castelao

Quixeron o azar e as circunstancias que neste ano 2025 coincidan dúas conmemoracións singulares para a cultura galega: o 75º aniversario da morte de Castelao no exilio en Buenos Aires e o 75º aniversario da fundación da editorial Galaxia; ambos os dous acontecementos, ilustrados e refrendados por sendas exposicións, convidan a lecturas diversas, que non deberían excluír unha mínima reflexión crítica sobre o noso pasado recente que sempre se nos escamotea como se fose destruído por unha catástrofe. Para facer memoria deste esquecemento temos que partir dun período (1936-1975) enmarcado polo comenzo da guerra e pola morte do ditador, caracterizado pola relación difícil que se establece entre o que podemos cualificar de «cultura franquista» e «cultura do exilio». Dous discursos que representaban dous proxectos políticos enfrontados onde a obra do exilio era silenciada ou manipulada na España franquista con teimosía. Malia que non todos os intelectuais e escritores da «cultura franquista» eran colaboradores ou ideólogos da ditadura, todos sen excepción estaban sometidos a un proceso ríxido de censura e, nomeadamente, de autocensura, máis limitadora quizais. Porén, os escritores e intelectuais do exilio padeceron unha mediación aínda máis severa que a propia censura: a dos escritores do interior que, para acrecentar a súa influencia e prestixio no Réxime, someteron aos desterrados a restricións e limitacións rigorosas. Con tal fin creou a intelligentsia franquista unha especie de argumentario para combater as razóns éticas, morais e estéticas da cultura do exilio. Así, o escritor falanxista Torrente Ballester («Presencia en América de la España fugitiva», Tajo, 3, 1940) reclamaba a «capitanía cultural» que pretende arrebatarnos a España peregrina («fuxitiva», na súa agresiva terminoloxía), Dionisio Ridruejo (Escorial, 11, 1941), Álvarez de Miranda (Cuadernos Hispanoamericanos, 4, 1948) ou o represaliado do réxime Julián Marías («España está en Europa», Mar del Sur, 1952) proclaman descarnadamente a alteridade das dúas culturas e piden o cese das hostilidades contra dos intelectuais que viven en España. Estes textos, (proclamados como conciliadores), foron conformando unha serie de principios que se converterán en lugares comúns, unha especie de catón ideolóxico: primeiro, os exiliados, resentidos e magoados pola derrota, carecen da serenidade necesaria para dialogar e reflexionar; segundo, ao non vivir en España os exiliados ignoran as condicións de vida dos españois, circunstancia que os invalida para calquera discurso sobre a realidade nacional e para exercer a política; terceiro, os exiliados están a romper os lazos de irmandade que entre España e os países latinoamericanos conseguiu o «hispanoamericanismo» (lingua e relixión compartidas) e contribúen a romper ideoloxicamente e moralmente a idea da Patria. Estes mesmos principios catequísticos do franquismo serán utilizados por Ramón Piñeiro e o seu grupo para invalidar o proxecto político de Castelao no exilio cando funda o «Consello de Galiza» («era un tinglado») en 1944 proclamando que Castelao «é un grande artista pero un pésimo político» converténdose expresamente nun legatario selectivo que rexeita unha boa parte da herdanza do testador. E sérvelle tamén para descualificar ao editorialista de Galicia Emigrante, Luís Seoane, tachado de colérico e prepotente, resentido en definitiva, polos piñeiristas. A constitución de Galaxia (1950) certifica tamén a entrada na loita entre os distintos grupos editores franquistas por mostrarse eficaces e tomar posicións de cara a normalizar a imaxe exterior, obxectivo esencial nese momento do «Réxime», circunstancia que explica a postergación da edición das obras do rianxeiro ata a década dos setenta debida probablemente á autocensura pero tamén polo interese de non incorporar a Castelao ao canon intelectual que estaban a debuxar as súas publicacións.

Este breve recordatorio non pretende invalidar os grandes servizos prestados por Galaxia á cultura galega narrados e contados en numerosos artigos ao longo dos últimos meses. Non obstante temos que lamentar que un sector, o editorial, destinado a ordenar a memoria e defender a convivencia, navegue nunha paisaxe de ausencias e carencias de datos de todo tipo: tiradas, vendas, distribución, subvencións, almacenamento («éxito de bodega») como consecuencia de proxectos fracasados..., datos, en fin, que contribuirían a unha maior transparencia e a aquilatar o esforzo real do sector e persuadir á sociedade da importancia do mundo do libro, tarefa que semella reservada ao Día das Letras Galegas. Por veces esquecemos que a cultura sempre tivo vocación de liberdade e o libro e o diálogo son aliados principais da mesma. Galaxia renunciou a servir de ponte, a reanudar o diálogo entre a «Galicia do franquismo» e a «Galicia do exilio».