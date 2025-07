Política sucia..., muy sucia

Poco duró el discurso de centro de alguno en la vorágine de su Congreso. Los hacedores de la magia de su maquinaria electoral han salido del mismo con tal carga de política basura en su zurrón, que el resultado es verdaderamente llamativo, hasta extremos insospechados. Y todo ello con un claro objetivo: tensar la cuerda, extremar el gravísimo grado de polarización social y política en este triste momento de nuestro país y lograr vía desgaste lo no conseguido a través de la legítima aritmética parlamentaria. Preocupante...

Buenos días, amigos y amigas. No sé si están ustedes de acuerdo con todo, parte o nada de lo vertido en el primer párrafo que les ofrezco en esta columna, pero para mí tal visión es palmaria. Y, ojo, no quiero decir con ello que le compre el producto completo ni a uno ni a otro de los actores políticos no aludidos, pero sobreentendidos. Seguramente no. Pero la deriva de la derecha, en manos de la ultraderecha, y muy ansiosa sabiéndose a las puertas de un posible vuelco en la gobernabilidad del país, es peligrosa. Muy peligrosa, desde mi humilde punto de vista, porque amenaza con llevarse por delante cualquier cosa. Cualquiera, incluida la dignidad de sus adversarios, a los que la ultraderecha ya insulta hace tiempo de forma exagerada y ostentosa, siempre que tiene oportunidad. ¿Es este el panorama que para algunas personas representa la democracia? Como les digo, preocupante...

Nunca milité en partido político alguno. No tengo esa experiencia, ya ven, a pesar de apasionarme el servicio público. Y seguramente esto fue porque creo mucho en las propias ideas de cada uno de nosotros y nosotras. Y creo que no estaría cómodo, por tanto, con que las mismas vengan diseñadas desde otras instancias y luego impuestas, e incluso utilizadas como arma contra el adversario independientemente de que se crea en ellas o no. Ponía como ejemplo hace unos días la cuestión del matrimonio igualitario, que tuvo una férrea oposición e incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional, firmado también por algunos diputados me consta que no tan alineados en aquella acción... O tantos otros episodios, mucho más pequeños, locales y humildes, de los que les podría hablar muy en primera persona. «Es el juego político, no te lo tomes a mal», me espetó un personaje público hace años cuando él sabía claramente que estaba siendo injusto, y que con su actitud y acciones me lastimaba. Les juro que yo, fuera de esa lógica caníbal propia de jaurías que luchan por un pedazo de carne, no entendía gran cosa de lo que acontecía. Pero también puedo afirmar que tal tipo de sucias estrategias, en ciertas instancias que aspiran a cortar el bacalao y pisar moqueta, se asumen no sólo como posibles sino también plausibles. Como me dijo otro... ¡es lo que hay!

Y digo yo que si a un peón pequeño de una institución modesta se le prepara tal ensalada, con ánimo de enturbiar, lastimar y sacar tajada... ¿cómo no se va a hacer con todo un presidente del Gobierno? Oigan, no digo que los hechos no sean unos u otros pero... ¿se imaginan ustedes la cantidad de intereses que están ahora en juego? ¿Son conscientes de la enorme cantidad de jugadores de ajedrez, entre asesores y colaboradores de los atacantes, que están analizando con lupa la partida y tratando de predecir los movimientos del contrario y asegurar una posición siempre dominante a cuatro o cinco jugadas vista? Sólo pensar en todo lo que se está dirimiendo en este momento en los mentideros de la política, causa vértigo, como mínimo. ¿No tienen ustedes la misma sensación?

Creo firmemente en la honestidad como primera virtud de las personas. Se puede ser más o menos listo, eficaz o simpático, pero no creo que haya distintos grados de honestidad compatibles con dar la talla como personas. Y es que siempre hay que ser honesto al máximo, desde mi punto de vista, si uno no quiere fallarse a sí mismo y a los demás. A partir de aquí, si hay alguien en la vida pública que no es honesto, creo que hay que separarle de nuestras instituciones. Esto aplica a los presuntos casos de corrupción destapados ahora en el Partido Socialista, o con el continuo goteo de los mismos en otros partidos, y de forma especialmente notoria en el Partido Popular. Y es que creo que tratamos con algo tan delicado —la cultura democrática— que cualquier atentado a la misma desde la falta de principios y valores como el de la honestidad, puede hacer un daño incalculable, mereciendo una respuesta contundente.

Pero, precisamente por lo mismo, creo que hay una línea clara entre la búsqueda de la honestidad y las prácticas sucias. Seguir expandiendo la idea de que Pedro Sánchez tiene que ver con negocios como las saunas —entiendo que gay— que atribuyen a su suegro, que seguramente son perfectamente legales pero que se sabe no suscitarán el agrado de una mayoría social, es para mí verdaderamente indigno. Es mezclar la velocidad con el tocino. Es querer manchar y revestir de indignidad y falta de honestidad a la persona, cuando el que se queda al descubierto en tal maniobra es precisamente el que pretende desacreditar. Aunque esto no importe mucho, claro, porque buena parte de nuestros conciudadanos y conciudadanas se quedan sólo con el titular, en tiempos en los que la lectura comprensiva no está precisamente en su mejor momento... Y de ahí, al juicio de valor, no hay nada... Una pena... Nos lo estamos jugando todo como sociedad.