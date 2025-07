La inmigración no es un problema

Les saludo en este día del Carmen. Les he contado otras veces que, para mí, se trata de una de las fechas más especiales del año. Ese día mi tía Carmiña estaba de santo y, al igual que en el San Luis —del que también hemos hablado—, todos nos juntábamos en el soleado ático de la Plaza de Azcárraga —la «Praza da Fariña»—. Era un día bonito, del que conservo recuerdos muy especiales, llenos de luz y en el que nunca faltaban aquellas «juanitas» de crema y canela... Hoy, igual que ayer, el Carmen sigue muy presente entre las gentes del mar y, por extensión, conforma un ambiente especial en nuestras villas más marineras. Les confieso que este año estuve a punto de apuntarme a una de esas procesiones marítimas, supongo que intentando emular aquellos recuerdos de la infancia... Al final, no me he decidido. Otro año será...

La sociedad que conoció mi tía Carmiña y la actual se parecen poco. Les he contado muchas más veces que, desde mi punto de vista, en general estamos mucho mejor hoy, a pesar de algunos retos no resueltos y de nubarrones específicos de estos tiempos líquidos y posmodernos. La indiferencia y la soledad tienen especial cabida hoy en nuestra sociedad, pero la misma es mucho más inclusiva y respetuosa con las diferencias. Pero déjenme que insista en que, aún con sus problemas, esta es la mejor sociedad que ha habido nunca en la Historia...

Dentro de la diversidad creciente, capítulo especial hay que dedicar a la inmigración. No olviden que el nuestro es un país de emigrantes, y que territorios como nuestra Galicia han expulsado a muchos de sus hijos e hijas durante décadas. «Hay un gallego en la Luna», rezaba la canción..., y usted y yo sabemos que es verdad, si con eso queremos expresar que puedes ir a cualquier lugar, que siempre habrá alguien de la «terriña»... Es por eso que no tenemos que ser demasiado prolijos en explicar las causas de los flujos de personas migrantes... ¿Hambre? Por supuesto... ¿Penurias de todo tipo? También... ¿Legítimos deseos de poder llevar una vida mejor? No cabe duda... Y todo esto, que motivó a nuestros familiares a buscar el pan y el futuro en lugares donde se hablaba francés, alemán, inglés, español de Sudamérica o lo que tocase, es lo que sienten y razonan hoy personas que se acercan a nosotros, de mil y un lugares. Y generalmente lo hacen aquellos y aquellas que tienen más iniciativa, más fuerza y más capacidad, no tengan duda.

La inmigración no es un problema. Es más, el crecimiento de nuestro país en los últimos años está sustentado, en buena parte, en su existencia. Son muchos los sectores donde la población inmigrante es muy mayoritaria, y la nómina de personas que cotizan a la Seguridad Social ha aumentado, en buena medida, por su concurso. Sin paliativos ni ambages. Pero hay mucho más aún... Y es que vastos territorios del Estado, como por ejemplo nuestra Galicia, tienen un grave problema de deterioro demográfico. Nos estamos muriendo, visto en colectivo. Y sólo el advenimiento de la población inmigrante ha podido paliar, en gran parte, tal déficit. Si no me creen, échenle un vistazo a los datos. Son abrumadores.

Obviamente, entre tanta buena gente que ya es parte de nosotros claro que hay ovejas descarriadas. Exactamente igual, por otro lado, que ocurre con la población oriunda de aquí. ¿Delincuentes? Pues seguro que sí. Pero de ahí a relacionar de forma masiva a la población inmigrante con la comisión de delitos, como se está escuchando estos días a raíz de los incidentes acaecidos en Torre Pacheco (Murcia), hay un salto conceptual inaceptable y aberrante, tal y como los propios vecinos de allí denuncian. Algo contra lo que hay que actuar de raíz con todos los instrumentos del Estado de Derecho. Y, ¿saben por qué? Porque si no se hace así, de ahí a la jungla hay poco trecho, y tal evolución no nos la podemos permitir.

Las algaradas y las concentraciones auspiciadas desde segmentos de ultraderecha en tal escenario son una clara señal de alarma que ha de hacer reflexionar a esta sociedad, que hoy es de acogida pero que antes fue emisora de mano de obra para buena parte del mundo. Insisto muchas veces en que los valores ligados a los derechos humanos más elementales, así como a los derechos socioeconómicos de las personas, han de ser inamovibles aquí, no objeto de transacción ni negociación. Vivimos en un país donde un hombre y una mujer tienen los mismos derechos, y donde cualquier ser humano vale igual. Creo sinceramente que esto lo ha de asumir todo aquel o aquella que venga, pero también los individuos nacidos aquí. Y, con estos mimbres, poco más hay que decir... La inmigración es un regalo, un apoyo y una ayuda mutua, donde todo el mundo gana. Otra cosa es que existan casos puntuales de delito, sobre los que habrá que aplicar todo el peso de la Ley, igual que se hace con, en general, el conjunto de la sociedad...

¡Feliz día del Carmen 2025! Y que haya paz.