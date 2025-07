El turista un millón y su minipantalón

Es cosa sabida que la primera industria española es el turismo. En el año 2024, fueron 94 millones los turistas que escogieron nuestro país como destino vacacional y los expertos en la materia estiman que esa cifra se corregirá al alza en el próximo conteo.

Para los que gustan de expresarlo todo en números, eso significa que el turismo seguirá subiendo en volumen por encima de la economía y que llegará a generar 220.340 millones de euros en el año 2025. Por el momento, todo parece navegar viento en popa, como suele decirse por los pronosticadores profesionales que suelen acertar y equivocarse en la misma proporción que sus colegas los meteorólogos. Y más aún desde que el cambio climático ha terminado por equivocarlos a todos. Pronostican una apacible jornada de sol y playa y descarga sobre nuestras cabezas una furiosa tormenta de nieve y granizo, tan gruesos como los melones del melonar. Hay quienes se relamen por anticipado de un fin de semana veraniego y resulta un fin de semana bochornoso, al estilo de Bilbao.

Felices los tiempos aquellos en los que era posible trazar planes sobre el calendario sin padecer la zozobra de dejarlo todo para el último minuto. Ese maldito minuto que suele provocar atascos en autopistas, vías férreas y aeropuertos e incluso en los ferris que van a Gran Bretaña o al norte de África.

Los clientes de estos transportes ya estaban habituados a estos vaivenes. Nunca me he sumado a esta trashumancia enloquecida de última hora en la que se trata al rebaño turístico con absoluta desconsideración. La posibilidad — entendemos que remota— de que estos comportamientos signifiquen un cambio en usos y costumbres mantiene en alerta a los titulares de la industria turística cuando aún no nos habíamos acostumbrado a interpretar que cupiese tal denominación para la actividad que genéricamente llamaríamos «hostelería».

España, después del final de su guerra fratricida, era un país pobre, fundamentalmente agrícola y escasamente industrial. Al señor Fraga Iribarne, ministro de amplio espectro político como algunos medicamentos (sirvió a la dictadura y luego a la democracia), se le encargó la ingente tarea de poner en pie una red de paradores de turismo que aún se conserva y hasta se amplía.

Una señal de alerta en esa dirección nos la proporcionan los elevados aumentos de los precios y en ese sentido un dato preocupante ha sido la constatación de que pasar las vacaciones en Cancún (México) resulta tan caro como hacerlo en una provincia española.

La calificación del turismo como primera industria nacional empieza a preocupar, pero tiene la ventaja de que una crisis en el sector puede preverse con tiempo y conocimiento.

En el año 1967, Cristina y Los Stop intentaron describir el impacto de la llegada de un millón de turistas. Dice así:

«El turista 1.999.999 cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su minipantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2.000.000».

El Nodo se presentó en el aeropuerto de Barajas para dar testimonio del suceso.