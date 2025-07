Que los molinos de viento no se conviertan en gigantes

El Gobierno de coalición progresista tiene un balón de oxígeno e intenta respirar tomando iniciativas que aporten y relajen un poco al grueso de la población. El veraneo empuja a aliviar las penas en el alcohol de las vacaciones. Y el caballero andante de la resistente figura, don Pedro, sigue cabalgando en su particular Rocinante con la venia del bloque de investidura. Está vivo. El ingenioso hidalgo obtiene carta blanca condicionada a ver qué ocurre con Cerdán, que continúa en la sombra con este calor, y los demás implicados en la presunta trama de mordidas por contratos públicos.

Dicha confianza exige amplias medidas sociales que eviten la llegada de unos individuos de cuyos nombres no queremos acordarnos. La derecha extrema no se distingue de la extrema derecha y van de la mano como buenos compañeros de pupitre. El supuesto líder de la oposición perdió los papeles hace mucho tiempo y ya no los encuentra en su viaje político a ninguna parte. Lanza toda clase de improperios ruines. Pero el efecto bumerán está en marcha y peligra, nuevamente, el cogote de este lanzador de barbaridades en cadena.

De la inacción, el Ejecutivo debe pasar a la acción plena, pese a que no corran buenos tiempos para la lírica. La parálisis veraniega no invita mucho a poner el cohete social en órbita. No. No deben tomarse demasiados respiros que contribuyan a dar aliento a las fuerzas reaccionarias. A que los molinos de viento se conviertan en gigantes y a no subir la moral de la tropa. La mayoría del Congreso sigue en pie y necesita vitaminas y un cambio de rumbo a fin de continuar en la brecha y no sucumbir a la dialéctica ultra. Políticas laborales, como la reducción de jornada, o en materia de vivienda. Aunque confiar en el tiempo suela dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, nada bueno sería cruzarse de brazos o mirar al tendido a ver qué pasa.

Entregar ahora mismo la batuta al PP y a Vox sería una grave irresponsabilidad y supondría un gran retroceso y un despropósito. No cabe la posibilidad de bajar los brazos ante la última y vil ofensiva contra la vida privada del presidente. No todo vale y ya está bien de tener licencia 007 para dinamitar sin miramiento alguno. Porque algunos buscan ganar previa estrangulación del adversario y con ayuda del personal al que incitan día a día. Quieren tumbar a Sánchez «sin piedad», pero puede no caer con la ayuda de sus escuderos y de buena parte de la ciudadanía. Incluso levantarse. «Ladran, Sancho, señal que cabalgamos», escribe Cervantes. ¡A trabajar y que sigan ladrando!

La enfermiza cacería la patrocinan los frentes judiciales, personales y mediáticos, y continúan dando lecciones de ética y principios los que no conocen ninguna de esas dos cosas. Los hechos de ayer y de hoy cantan por sí solos. Si las opciones principales que tenemos en las próximas generales consisten en Sánchez o Feijóo, salta a la vista quién no merece, bajo ningún concepto, que le apoyen los votos. ¿Alguien que cruza todas las líneas rojas, que es manipulador de masas y se recrea en el barro es digno de aplauso? Este es el tenderete del precipitado aspirante a la Moncloa y a manejar los intereses de la gente de a pie en favor de unos cuantos.

La derecha extrema reside en las alcantarillas y se apoya en la maquinaria del fango y en la confianza que les inspiran ciertos jueces afines para acorralar y erosionar más al PSOE y al Gobierno en los meses que vienen. Es fácil y simplón decir que Pedro Sánchez seguirá gobernando mientras se someta al chantaje del independentismo catalán. Se trata de negociar en función de las circunstancias emanadas de las urnas. Es posible cumplir con los términos de Cataluña, dentro del margen de la legalidad vigente, en cuestión de contrapartidas o de traspasos de competencias.

¿Les iría mejor a Junts y ERC con el PP y Vox gobernando España? Recordemos que Salvador Illa, del PSC, es presidente de esa comunidad y que la realidad catalana ha ido cambiando en beneficio de todos. A propósito, el acuerdo de financiación entre Sánchez e Illa no tiene por qué ni debe producir agravios contra ningún territorio autonómico.

La suciedad mafiosa, el odio racista y el carácter totalitario de los especímenes habituales y de los seudomedios a sueldo son insoportables y alcanzan niveles inéditos e insospechados en nuestro país. La información partidista para dañar a un adversario político. O sea, hipocresía pura y dura y gamberrismo político de los reyes de la infamia y del bulo. Da vergüenza ajena. Los ejemplares de la «policía patriótica» puesta en marcha por el Ministerio del Interior en tiempos de M. Rajoy. Espionaje a diputados y otras fulleras maniobras como la guerra sucia contra Podemos. En fin, ladran. Y que los molinos de viento no se conviertan en gigantes.

Suscríbete para seguir leyendo