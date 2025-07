La inmigración no es un problema (y II)

Volvemos a coincidir en este preciso momento del cono del espacio-tiempo, amigos y amigas. Y lo hacemos en estos días de julio en los que parece que el calor nos ha concedido cierta tregua. Son las jornadas del "núcleo duro" del verano, entre el Carmen y el día de Santiago, como comienzo, hasta la festividad del 15 de agosto, Santa María, que marcará el inicio del fin de la temporada. En ese tiempo serán mayoría nuestros conciudadanos y conciudadanas de vacaciones, y si a eso sumamos la nómina de los cada vez más extranjeros que se dejan caer por aquí, habrá un lleno hasta la bandera. De eso no tengan duda... Disfrútenlo... o llévenlo lo mejor posible, según sea el caso y la sensibilidad de cada cual al respecto. Y, mientras, el tiempo continúa con su impertérrita cadencia, la actualidad sigue fluyendo y este cronista escribiendo...

Titulaba el artículo del miércoles pasado La inmigración no es un problema. Y argumentaba tal cosa desde diferentes puntos de vista, desde el de nuestra deformada pirámide demográfica, en la que la población inmigrante es el único respiro, hasta el de la cotización en la Seguridad Social de todos los trabajadores y trabajadoras extranjeros, que con los datos en la mano también supone un alivio para el sistema. Piensen que, al fin y al cabo, si se genera riqueza en España es en buena parte debido a la población inmigrante, que con su trabajo —especialmente en sectores muy específicos, donde los autóctonos estamos menos presentes— hace posible que muchas empresas puedan seguir adelante. Obviamente de todo ello pueden encontrar datos certeros y contrastados, pero no quiero aburrirles con demasiados... Tomen nota únicamente, por si no lo conociesen, de que diferentes fuentes fiables hablan de que el total de la contribución de los trabajadores y trabajadoras extranjeros al crecimiento del PIB nacional en la última década podría cifrarse hasta en un 12%. Un monto nada desdeñable, por cierto, teniendo en cuenta que hablamos sólo de una parte limitada de la población trabajadora del país.

Hasta aquí, lo que contábamos el otro día... Pero hay más, y en eso me meto hoy. Porque abordo ahora la segunda parte de todo ello, que tiene que ver con el hecho de, si para justificar la bonanza del fenómeno migratorio, hemos de apelar siempre exclusivamente a datos económicos. O, dicho de otra manera, ¿nos va entonces a interesar o no la población inmigrante sólo en función de los números que produzca? Creo que situar el debate en esta frontera, mucho más filosófica y cercana a argumentos éticos, tiene implicaciones inmediatas. Para empezar, porque si afirmamos que sí, restringiendo la lógica de la inmigración a nuestra conveniencia en términos económicos, entonces nos estaremos perdiendo gran parte de la argumentación posible... Y, además, porque en tal caso tendríamos que estar preparados para contestar la inmediata pregunta a tal asunción: entonces, en los momentos de crisis y zozobra, ¿esto implicaría una necesaria salida de los extranjeros? Para mí, rotundamente, no... Y es que las personas, queridos y queridas, son personas...

Miren, el fenómeno migratorio es tan antiguo como la propia Humanidad. Debido a ello, vivimos una realidad personal y colectiva que proviene de la más absoluta mezcla de culturas y orígenes que ustedes quieran imaginar. Seguramente no podamos acreditar de forma exacta y documental todos los vestigios de las mismas, pero los que son conocidos sobran para probar tal aseveración. Nuestro ADN es la mezcla de muchos pueblos, desde el fenicio al romano, pasando por el de los pueblos del Norte de Europa o los árabes. Y es que si hay un país hoy en Europa que ha sido, ante todo, cruce de culturas, ese ha sido el nuestro. Y esa es nuestra riqueza, queridos y queridas. A nivel cultural es evidente. Pero a nivel genético el éxito no le va a la zaga: cuanto menor es la tasa de consanguineidad, menor probabilidad de afloramiento de genes recesivos ligados a patologías raras. Por eso la mezcla es vida, y la pureza de la raza —¡ay, ignorantes algunos monstruos que la pretendieron!— no deja de ser pérdida y retroceso. La inmigración es un fenómeno natural, que jamás desaparecerá. Y es que por mucho que nos hayamos empeñado en ser sedentarios y en establecernos en un único lugar, en ningún sitio está escrito que eso sea lo natural. Cada persona tiene derecho a explorar el globo terráqueo buscando una mejor vida, ¿por qué no? Y tal posibilidad, que lógicamente hay que ordenar mínimamente para que el conjunto sea viable, nunca debiera ser cercenada.

Sí, la inmigración es un hecho natural. Yo únicamente establecería como requisito para ella la aceptación de los derechos humanos consolidados, que se resumen en igualdad de deberes y derechos para todas las personas y absoluto respeto a los demás. Y, asumida tal dignidad e inviolabilidad de los derechos para toda mujer u hombre de cualquier grupo étnico o condición personal, en todo lo demás seguro que podemos ponernos de acuerdo, seamos de aquí o de Kuala Lumpur. Lo que no es de recibo, amigos y amigas es que, mientras cantamos las excelencias de la llegada de miles de turistas y residentes extranjeros —ricos o, por lo menos, con dinero suficiente— que nos visitan en verano o se quedan buena parte del año, se demonice en general a la inmigración, que no deja de ser un hecho natural en el que los gallegos y las gallegas somos campeones, que nos fortalece como sociedad y que es parte del dinamismo activo, de hoy y de siempre, de toda la Humanidad...