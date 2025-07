Hans o Listo foi o alcume dun cabalo que acadou gran fama no século XIX por, supostamente, saber resolver operacións matemáticas e responder preguntas como se comprendese a linguaxe humana —o alemán, concretamente—. O seu dono, Wilhelm von Osten, que fora profesor de Matemáticas, aseguraba terlle ensinado a sumar, restar, multiplicar e dividir. O cabalo, naturalmente, non falaba, pero daba as súas respostas golpeando o chan co pezuño. Se lle preguntaban, por exemplo, canto é dous máis tres, Hans daba cinco golpes.

Durante un tempo, ninguén puido explicar como era posible que o animal respondese correctamente ao que se lle preguntaba. Despois de moitos intentos, acabouse descubrindo que realmente Hans reaccionaba a xestos involuntarios do interrogador ou doutras persoas presentes durante as probas. Os cabalos, como moitos animais, posúen formas moi finas de comunicación visual, auditiva e olfactiva, que tamén lles permiten «ler» as nosas expresións e posturas.

Os «listos», en todo caso, abundan sobre todo entre nós, os bípedes. Quizais coñezades a historia de Carlos Henrique Raposo —apelido que lle viña como anel ao dedo—, máis coñecido como Carlos Kaiser. Este brasileiro conseguiu manterse máis dunha década no fútbol profesional, pasando por clubs prestixiosos sen ter talento ningún para o xogo. Entraba nos equipos grazas á recomendación de futbolistas coñecidos e, unha vez dentro, amañábase para non xogar: finxía lesións, inventaba escusas, manipulaba a médicos e xornalistas cun carisma extraordinario. Pero os partidos non se gañan con encanto, e os goles non se marcan con labia. Hai un documental sobre a súa historia, por se queredes coñecer a fondo esta insólita farsa.

Volvendo ao cuadrúpede, hoxe denomínase «efecto Hans o Listo» a situacións nas que un animal —incluídos os racionais— realiza tarefas que semellan requirir razoamento e comprensión, cando en realidade pode estar actuando por simple imitación ou a partir de correlacións sen sentido, por poñer un caso.

A intelixencia das máquinas avanza sen pausa, e estas xa incorporan formas de razoamento ou creatividade que, aínda que non humanas nin comparables ás nosas en profundidade, resultan eficaces para a resolución de moitos problemas. Pero, igual que Hans, resolven os problemas sen comprendelos verdadeiramente. Ás veces, mesmo, de xeitos absurdos.

Podería poñer moitos exemplos, pero un resulta especialmente revelador. Moitos dos sistemas deseñados para a detección da covid-19 antes de dispor de test fiables baseábanse no procesamento intelixente de radiografías de tórax. Estudos posteriores demostraron que en moitos casos os resultados estaban fortemente condicionados polas características singulares das imaxes usadas para adestrar a IA. Por exemplo, o feito de que nun hospital de referencia para pacientes especialmente graves se escribise a man información sobre as radiografías foi utilizado pola máquina para asociar a presenza dese «detalle» coa enfermidade. Case todas as imaxes dese hospital estaban asociadas a doentes, mentres que non era así en moitas das que procedían doutros hospitais, e estas carecían desas anotacións.

Agardo que non chegue o día no que imitemos ás máquinas dando golpiños no chan sen entender realmente o que estamos facendo.

