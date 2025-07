A economía galega: cinco retos

Hai moitas cousas positivas que podemos salientar cando analizamos o fondo da situación económica de Galicia. Somos a comunidade autónoma que máis avanzou en produtividade e Produto Interior Bruto (PIB) per cápita dende o ano 2.000. Daquela eramos os terceiros pola cola en renda por habitante. Hoxe estamos xusto na mediana: hai oito por abaixo e outras tantas por arriba. Ademais, somos os cuartos con menor desigualdade no reparto desa renda. Ambos os dous resultados baséanse nos datos do INE. Tamén podemos falar ben da conxuntura. En 2024 estivemos entre o 10% das rexións da Unión Europea que máis medrou, igual que pasou no ano 2023. A pandemia afectounos moito; e agora somos unha illa de crecemento nun entorno europeo triste e que, sen dúbida, precisa de cambios radicais en dúas dimensións. Porque necesitamos unha Unión Europea, máis forte, con máis competencias e que abandone a paralizante regra da unanimidade; e necesitamos unha Unión menos burocratizada e ríxida.

Salientar o positivo xera autoestima e, por elo, é bo facelo. Porén, o Foro Económico de Galicia dedica máis tempo e esforzo en analizar as eivas e as cuestións mellorables, porque é aí onde o valor engadido dos nosos esforzos é comparativamente maior. En particular, queremos poñer o foco sobre cinco dos retos que hoxe condicionan o benestar, a cohesión social e a prosperidade do país. Eses cinco vectores son o absentismo laboral, o acceso ás redes eléctricas, a crise da vivenda, o clima político crispado e a necesidade de mellorar a gobernanza do Estado autonómico.

As ausencias do traballo aumentaron moi substancialmente nos últimos cinco anos. Un fenómeno que observamos en Europa e en España, pero que é especialmente intenso en Galicia. Hoxe estamos nos primeiros postos en todos os indicadores habituais neste eido no mapa autonómico. Se ben unha parte das ausencias do traballo son lexítimas e respostan ao correcto exercicio de dereitos, outra parte ten que ver co absentismo inxustificado; con baixas que se prolongan máis do razoable, por retrasos nas diagnoses, tratamentos e recuperación da saúde; con un clima laboral malo e inseguro; ou con abusos por parte dalgúns traballadores. A casuística neste segundo vector do absentismo inadmisible é ampla, pero en todos os casos é preocupante. Minimizalo urxe polo ben de todos: da Seguridade Social e os contribuíntes que a financian; das empresas, que perden produtividade, aumentan os seus custes e ven como a súa xestión se complica; dos traballadores que teñen que soportar de xeito directo ou indirecto as ausencias (evitables) dos compañeiros; e do conxunto da economía, que reduce o seu PIB e a súa capacidade de financiar consumo e investimento privado e público.

Precisamos contar cunha diagnose rigorosa e compartida e un diálogo social entre sindicatos, organizacións empresariais e Xunta que defina as liñas estratéxicas de resposta conxunta e supervise a súa implementación. A maior intensidade do problema en Galicia xustifica que nos convertamos en líderes autonómicos neste proceso.

Unha segunda preocupación que detectamos no eido empresarial é o acceso das empresas á rede eléctrica, especialmente no caso das novas implantacións industriais. Sabemos que isto non é unha eiva exclusiva de Galicia, pero de novo é particularmente preocupante no noso territorio. As carencias estruturais nas redes de distribución e, en particular, nas subestacións eléctricas son incompatibles co intenso proceso de descarbonización que temos que acometer na vindeira década e son un freo á implantación de novas actividades. Un feixe de proxectos industriais de grande envergadura están hoxe en risco de non concretarse en Galicia pola falta de capacidade de conexión. A noticia positiva é que os investimentos na rede eléctrica teñen aumentado moi considerablemente no último bienio. Pero hai que ir máis aló. Existe consenso entre os expertos sobre la necesidade de flexibilizar os límites de investimento e acelerar a obtención de permisos para a construción de novas liñas e subestacións. E iso, dentro dunha estratexia de optimización do mantemento e xestión da rede que impulse a fiabilidade do sector eléctrico e permita reducir ao mínimo as incidencias maiores.

No eido da vivenda, lembremos que no ano 2015 falabamos aínda da necesidade de metabolizar o exceso de stock de vivenda construída na década anterior e os prezos seguían a caer. No que levamos de década, o escenario é o oposto. O acceso á vivenda converteuse nun dos maiores retos sociais e económicos de España. O prezo dos alugueiros e das compravendas de vivenda disparáronse, especialmente nas cidades e áreas turísticas. A oferta de nova construción ou rehabilitación avanza moi lentamente e as vivendas de uso turístico (VUT) absorben unha parte crecente da oferta de vivenda en aluguer en zonas especialmente tensadas. É certo que en Galicia o problema non acadou o nivel de gravidade que se observa en Baleares, Madrid, Barcelona ou Málaga. Pero xa está condicionando a vida da xente máis nova e complica a tarefa de atracción de capital humano foráneo.

¿Que facer? Ao noso xuízo, a resposta debe concentrarse no lado da oferta. No eido público, catro ideas. A primeira, a necesidade de favorecer e axilizar o proceso de construción e rehabilitación, reducindo de xeito drástico os prazos administrativos. Neste caso, a responsabilidade principal recae nos concellos. A segunda, a Xunta debe aproveitar a oportunidade para darlle pulo a vilas e cabeceiras de comarca. Con boas conexións de transporte público, non é necesario que a xente resida no concello no que traballa ou estuda. E isto pode axudarnos a reequilibrar o territorio. A terceira é que a promoción pública debe ser selectiva: limitarse a vivenda en aluguer e actuar alí onde, atendendo aos prezos, a oferta privada semella non chegar. A cuarta, hai que pensar na activación de usos habitacionais, que en moito casos requiren só reformas e adaptación. Baixos de edificios que hai moito tempo deixaron de ter uso comercial; construcións abandonadas... Os concellos con máis presión deberan contar con inventarios actualizados desas posibilidades. Finalmente, é fundamental a aposta pola construción industrializada, sector no que Galicia conta con referentes a escala española e europea.

En cuarto lugar, o actual clima de polarización e crispación política que estamos a vivir a todas as escalas é un elemento de contexto claramente negativo. Tanto os desafíos de longo prazo aos que nos afrontamos como as urxencias de curto prazo requiren, idealmente, a toma de decisións avaladas por maiorías amplas. Cunha distribución unimodal das preferencias e as posicións políticas, iso significa situarse nun intervalo máis ou menos amplo ao redor do centro, non lonxe de posicións moderadas de esquerdas e de dereitas. En contraste, nun escenario de polarización e extremismos, a distribución tende a facerse bimodal, o que complica enormemente os consensos pola vía dos compromisos mutuos; e pode provocar grandes xiros cando se producen cambios de goberno. No caso de España o anterior agrávase pola existencia de varios niveis de goberno que exixen cooperación en moitos eidos.

Polo tanto, ademais de pedir un maior esforzo aos nosos representantes políticos na busca de consensos sobre as políticas a desenvolver e que eses consensos teñan un fundamento sobre o mellor coñecemento técnico dispoñible en cada momento, o Foro quere incidir na importancia de que a sociedade civil dea un paso adiante nesa tarefa de tecer acordos sobre os grandes asuntos de país.

Finalmente e como anotamos no punto anterior, o Estado das Autonomías é, ao mesmo tempo, unha oportunidade e un desafío. O autogoberno posibilita un mellor encaixe das políticas as necesidades de Galicia. Sen Estado das autonomías, Galicia sería hoxe peor. Porén, o ocorrido nos últimos anos demostrou que estamos nun punto crítico. Primeiro, porque existen tensións centrífugas que pretenden ir máis aló do que sería un Estado multinivel ou federal, para situarse nunha lóxica confederal que consideramos perniciosa e que vai en contra da opinión dos galegos: dous de cada tres galegos manifestan reiteradamente que se senten tan galegos como españois. Esa base sociolóxica é incompatible con solucións centrífugas. Así o deixamos claro no Congreso dos Deputados na presentación do informe que fixemos en xuño de 2024. Segundo, a pandemia ou a recente DANA en Valencia deixan claro o moito que temos que avanzar en cogobernanza en España. Ante eventos extremos, necesitamos respostas colectivas coordinadas, necesitamos remar todos xuntos e cunha cadencia común.

As boas decisións colectivas requiren de boas estruturas de decisión, fundamentos técnicos sólidos, un debate público rigoroso e que reaccione activamente contra os bulos, e vontade de chegar a acordos.

