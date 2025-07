Carretera, verano e impunidad

Buenos días, amigos y amigas. En un par de días llegará la festividad de Santiago, Día de Galicia. Y será entonces cuando lo nuclear de este verano de 2025 esté sin ningún tipo de duda entre nosotros. Mires a donde mires, habrá alguna fiesta o celebración, y nuestra comunidad —verdadero refugio climático ya para muchas personas de otros lugares— empezará sus días más dorados de este estío, hasta poco más allá de mediados de agosto. Y no me refiero —en este día lluvioso en el que escribo— al tiempo atmosférico, que eso siempre es mucho más impredecible, sino a esos cientos de citas, verbenas, jornadas gastronómicas y otros eventos que trufan nuestra geografía en estos meses.

Y, con tal panorama veraniego, aquí somos muchos más. Fíjense lo que nos cuentan desde Ares, por ejemplo, con una traída de agua que parece que no da para una población triplicada... O piensen en los embotellamientos y los atascos y colas en los lugares más populares del verano en Galicia. ¿Sanxenxo, quizá, o Portonovo? Intenten ir ustedes a una de esas playas más admiradas en un día soleado... O traten de obtener dinero de un cajero automático, pongamos en Pontedeume, en uno de los días más fuertes del verano... O de comer fuera en cualquiera de nuestras vilas y pueblos costeros... O en la Ribeira Sacra, por cambiar totalmente de escenario... Complicado, cada vez más complicado.

La carretera también está más saturada en verano. Y por eso es necesario, más que nunca, tener mucho cuidado en ella, porque en cuestión de segundos un despiste o una maniobra inadecuada, propia o de terceros, nos puede arrebatar la vida. Algo que hay que tener muy claro, como la mejor acción preventiva contra los desastres del verano en el asfalto, y especialmente de noche. No se puede bajar la guardia.

Es por eso que no entiendo algunos comportamientos al volante, que por repetidos yo considero desde hace tiempo que quedan impunes. Sí, hablo de impunidad, aunque alguien pueda considerar esto exagerado, como me ha ocurrido algunas veces. Y lo hago apelando a la responsabilidad de las personas, más que a las acciones punitivas o sancionadoras, que también. Pero creo que es imposible poner un policía detrás de cada uno, y sin embargo sí es posible modificar comportamientos más desde la asunción racional de los graves peligros, que uno asume implícitamente para sí y para los otros, cuando no está a la altura en la conducción de un vehículo.

Como ejemplo, vuelvo a contarles que me disgusto cada vez que enfilo la entrada a la ciudad por la AP-9. En concreto, me refiero a la curva de O Burgo, señalizada desde hace tiempo a 90 kilómetros por hora para facilitar la compleja incorporación de vehículos desde la zona de Nós y O Burgo. Allí, muy cerca del puente, está el patio de un colegio, y no podemos obviar que por la autopista pasan camiones con mercancías peligrosas, en un punto de alta densidad de tráfico. Pues bien, uno reduce a 90 km/h y, desde ese momento, pasa a ser una especie de «rara avis» en el maremágnum del tráfico. Le adelantan a 120, 130 o lo que toque, silbando por la velocidad y a veces haciendo luces si uno ha tenido la ocurrencia de pasarse al carril rápido —con tiempo y espacio suficiente— al ver a otros coches que intentan entrar en la autopista. Hay impunidad, sí, porque parece que la tónica general es que tales señales de tráfico son de adorno, y no veo que haya un cambio en el paradigma a pesar de que está señalizado claramente, indicándose que hay sistemas de toma de imágenes en tal zona. Y un día va a haber una desgracia allí, que a lo mejor no es tanto un accidente —incidental— como la crónica de una muerte anunciada... ¿Cómo no va a haber un «accidente» si incorporándose verdaderos ríos de vehículos en tal curva algunos toman el carril rápido a 140 km/h o más, como si las señales colocadas al efecto no fueran con ellos?

¿De verdad la realidad es tan triste y tan mediocre que sólo con la colocación de un radar se revertirá tal forma de abordar ese trazado concreto? Me da pena, ¡pero pónganlo ya! ¿Tenemos un país sobresaturado de señalización en el que se entiende, de alguna manera, que no pasa nada por transgredirla? Si en Estados Unidos o Alemania uno se pasa un poquito del límite en zonas como la descrita, serían sus propios conciudadanos los que alertarían a la policía de tráfico para que esto no ocurriese. Y no, oigan, no es mala baba... Es la asunción de la relación entre la causa y la consecuencia. Y es que les aseguro que, con lo que se ve en la curva en cuestión en los últimos meses, lo que no entiendo es que no se haya producido ya un accidente de esos que salen en los informativos en primera plana...

Lo dicho... Somos más, en estos días de verano. Tengamos todos cuidado, para que podamos contarlo, y para que lo que es un motivo de felicidad, las vacaciones, no se trastoque en absoluta e irreversible negrura. Porque eso, y no otra cosa, es lo que nos jugamos en tales situaciones...