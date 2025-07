Hai poucos anos reeditouse a Cartilla Escolar Antifascista (Libros del Zorro Rojo, marzo, 2021), unha obra de culto destinada a alfabetizar aos milicianos e publicada por primeira vez en 1937 por encargo do Ministerio de Instrucción Pública que encomendou os textos a Fernando Sáinz e a Eusebio Cimorra que foron ilustrados maxistralmente polo tipógrafo Mauricio Amster (Lvov, 1907-Santiago de Chile, 1980) e conta con imáxenes de José Val del Omar, o gran fotógrafo das Misións Pedagóxicas. Estes datos básicos non son dabondo para mostrar a grandeza dunha obra que despertou admiración en todo o mundo. Trátase, tal como revela o título dunha cartilla, textos breves e sintéticos que, como equivalentes dos catecismos cristiáns e os catóns, o mesmo servían para aprender as primeiras letras que para formar fareiros ou músicos dando instrucións básicas que salvaban en moitas ocasións a responsabilidade da Administración como cando se imprimían «cartillas electoriais». Quere esto significar que a nosa Cartilla Escolar Antifascistas pretendía, seguindo a preocupación polo ensino da Segunda República, alfabetizar a toda a poboación. Nesta liña chegaron a imprimirse 125.000 exemplares en dúas edicións, que alfabetizaron aproximadamente a un millón de persoas. Na procura dunha maior eficacia utiliza unha técnica innovadora, a denominada Metodoloxía Analítico-Sintético proposta pola Escola Nova desde finais do século XIX. As frases analizadas e propostas, que abren os capítulos, non deixan a máis mínima dúbida — «Venceremos al fascismo», «No seremos nunca esclavos», «La tierra para el que la trabaja», «La victoria exige disciplina», etc.— do carácter propagandístico que ten todo ensino e permiten crear un espazo lúdico no medio do dramatismo da guerra xogando con balas, tanques e avións como se fosen balóns, ovos ou galiñas, tal como apunta no prólogo da edición citada Pedro G. Romero. Pero esta dimensión e preocupación pedagóxica innovadora coexiste na Cartilla Escolar Antifascista cunha ilustración revolucionaria que impregna de modernidade o conxunto grazas ao tipógrafo polaco (?) Mauricio Amster, ilustrador e non pintor empeñado en deixar o ronsel do seu estilo nos libros. Amster levou aos seus traballos o código visual do cartelismo ruso e soubo ver as enormes posibilidades que encerraba o libro desde o punto de vista da propaganda. O resultado final foi espectacular pero non sen advertir que Amster era unha persoa de singular cultura e cunhas ideas políticas e éticas da vida moi perfiladas.

Non poderiamos entender a traxectoria artística de Amster sen facer relación á súa amizade con Mariano Rawicz (Lvov, 1908-Santiago de Chile,1974), ambos formados na mesma escola, a Academia de Artes Aplicadas Reimann de Berlín, cando esta capital era tamén referencia editorial en Europa que celebraba o encontro da arte coa política levando a algúns artistas como George Grosz a denunciar o «rostro da clase dominante». Dicir que ambos deseñadores eran polacos é moito dicir porque cando naceron os dous amigos, Lwow ou Lvov era unha cidade austriaca que en 1915 pasou a formar parte do imperio dos zares pero deseguida foi reconquistada polas tropas austriacas; seguidamente foi cidade ucraniana, alemana e soviética. Actualmente pertence coa denominación de Leópolis a Ucrania. En boas contas, unha persoa nacida en Lwow e que non se tivese movido da cidade tería padecido uns oito cambios de nacionalidade. Pero Mariano Rawicz veu a España por volta de 1927 e acabou chamando ao seu amigo Amster e ambos acabaron nacionalizándose españois, condición que perderon cando no exilio en Chile acabaron sendo chilenos (mellor dito «estando chilenos»). Porén nin a patria invadida nin o futuro incerto que provocaba esta situación inestable foron capaces de truncar as súas carreiras. Nunha exposición dedicada a Amster no ano 1997 no IVAM de Valencia (Mauricio Amster, tipógrafo), tivemos ocasión de descubrir a máis deslumbrante obra gráfica deste artista que debería ser materia obrigada en todas as escolas de deseño. Coincidindo coa mostra o mesmo IVAM, en colaboración coa editorial Comares publicou as memorias de Mariano Rawicz tituladas Confesionario de papel. Memorias de un inconformista. Sirvan estas liñas como homenaxe a estes homes que contribuíron a dignificar a loita dos milicianos que sostiñan nunha man a cartilla e na outra o fusil para defender o dereito á cultura, que era liberdade.