Una vergüenza para la humanidad

Si creíamos haberlo visto todo en la invasión israelí de Gaza —ataques a hospitales, escuelas, agencias internacionales, incluso a una cafetería de la playa y a la única iglesia católica de la franja— estábamos equivocados: las repetidas matanzas de cientos de gazatíes hambrientos cuando aguardan por un mínimo suministro de comida han traspasado todas las líneas rojas. En estas condiciones, un grupo de veintiséis países —entre ellos España, así como Francia, Reino Unido, Italia y Portugal— han suscrito un comunicado en el que exigen que la guerra se detenga ya, puesto que el sufrimiento de los civiles ha alcanzado cotas insostenibles y el reparto de la ayuda administrada por el gobierno israelí es (afirma el comunicado) «peligroso, promueve la inestabilidad y priva a los gazatíes de su dignidad». Condenan el goteo de esa ayuda así como «la muerte inhumana de civiles, incluidos niños» al buscar los víveres indispensables para sobrevivir.

También el papa León XIV ha pedido la finalización de la guerra y el rey Felipe de Bélgica, rompiendo el protocolo, calificó la situación en Gaza como una «vergüenza para toda la humanidad» en un discurso en el que el monarca se adhirió expresamente al llamamiento del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien desde hace ya tiempo viene pidiendo que se ponga fin a «esta crisis insoportable».

No es extraño que un considerable número de países y de autoridades internacionales apoyen la exigencia de una paz inmediata; lo raro es que no lo haga el mundo entero, unánimemente. La omisión más destacada es, desde luego, la de Estados Unidos, que es quien, si se lo propusiese, más podría influir en la consecución de la paz y de una mayor seguridad y un trato más digno para los gazatíes desesperados por el hambre. Pero llama la atención de un modo particular la de Alemania, que sin duda se resiente de su propia deuda moral con el pueblo judío, a causa del Holocausto, para evitar una condena explícita a las desmesuradas acciones del actual gobierno de Israel.

Nadie ignora que la mecha de esta guerra fue prendida hace casi dos años por los salvajes atentados terroristas cometidos por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1.100 personas y casi otras 200 fueron secuestradas y tomadas como rehenes. Fue, de hecho, la mayor matanza sistemática de civiles judíos después del Holocausto. Israel tenía derecho a la legítima defensa y declaró la guerra a Hamás; pero incluso en la guerra hay límites que no se deben traspasar, y en la de Gaza ya casi 60.000 personas, gran parte de ellas niños, han perdido la vida y muchas más se han quedado sin casa y padecen la hambruna provocada por el bloqueo. Ahora, además, arriesgan su vida cada vez que se acercan a los puestos de suministro de alimentos controlados por Israel.

Como afirmó el rey belga, lo que está ocurriendo es una vergüenza para toda la humanidad, que se ve incapaz de detener una masacre reiterada y prolongada en el tiempo, infligiendo un sufrimiento desorbitado a los que la padecen y poniendo en entredicho los valores del ser humano y su supuesta capacidad para la reflexión racional, el entendimiento y la solución negociada de los problemas y conflictos.

Suscríbete para seguir leyendo