Lo que se está desvelando estos días sobre las presuntas actividades del exministro Cristóbal Montoro es muy grave. Gravísimo. Quizás el caso de corrupción más repudiable, de confirmarse, porque no se limita solo al cobro de comisiones a cambio de favores político-económicos sino que llega hasta el extremo de haber modificado leyes para beneficiar a determinados sectores o empresas que previamente hubieran pagado la mordida exigida. La caja para el desembolso habría sido un despacho fundado por el propio Montoro y del que los investigadores dudan que estuviera realmente desvinculado cuando fue titular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy. A esas acusaciones se suma la de la utilización de la Agencia Tributaria como instrumento de amenaza y castigo a enemigos internos y externos, entre ellos unas docenas de periodistas, que afilan sus navajas, metafóricamente, para la venganza.

Dice Montoro que en el sumario no hay «ningún elemento probatorio» en su contra. Es una variante curiosa de declararse inocente, porque no dice que no delinquiera, solo que, en su opinión, no hay pruebas de que lo hiciera. Pero es que el exministro siempre ha sido una persona ocurrente, que resulta irritante cuando utiliza ese tono dicharachero para hablar de asuntos trascendentales. Véase, por ejemplo, aquella frase suya de 2010, cuando el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en el Congreso el tijeretazo a las políticas sociales que le exigió la Unión Europea para no intervenir la economía española. Ha pasado mucho tiempo y la memoria es flaca, pero había gente a un paso de la puerta del banco porque se temía un corralito si el decreto decaía.

Se aprobó por un solo voto. El PP votó en contra. Montoro se lo explicó a Ana Oramas, diputada entonces de Coalición Canaria, al tiempo que intentaba ganar su voto para el no: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros». Ya se vio, sí, como lo hicieron. Pocas frases definen mejor la frivolidad del exministro, más allá, claro, de lo que se está conociendo estos días y que parece haber dejado mudo a Feijóo.

