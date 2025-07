¡Felicidades, abuelos!

El esplendor de la fiesta de Santiago Apóstol, que celebramos el 25 de julio en casi toda España a nuestro santo patrón —porque me entero que hay algunas excepciones—, deja deslucido el festejo del día siguiente, del 26, en que loamos a san Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María, abuelos, por tanto del niño Jesús, festividad que se ha querido extender en alabanza declarando ese día como la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Edad, es decir, los ancianos, aunque más de uno no quiera para sí tal título.

Hasta aquí las referencias al santoral y a las conmemoraciones, que siempre son bienvenidas, y más en este caso en que las personas de edad más allá de la madurez se merecen un sentido homenaje y la felicitación de todos los que les debemos el ser. Tengo, no sé si la suerte o el desatino —yo lo considero un acierto— de vivir frente a la plazoleta titulada 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, ¿cómo no alegrarme por extender los parabienes a las personas de edad que se ven atacadas por ese virus que llaman la soledad no deseada? Sé de personas y organizaciones que justamente se proponen aliviar de alguna forma ese mal, esa falta de atención, de compañía, de cariño, en resumen, de gratitud con nuestros mayores.

