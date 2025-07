Más sobre impunidad... y muerte

Estos días, queridos y queridas, salía a la luz la noticia de la puesta en libertad de la persona investigada por la trágica muerte en carretera de un motorista en el Corredor do Baixo Miño y darse a la fuga posteriormente u omisión del deber de auxilio. Y tal decisión judicial se hace efectiva después de que el encausado abonase una fianza de 150.000 euros. Tomen nota, además, de que parece tratarse de una persona inmersa en otros cinco diferentes procedimientos por graves sucesos relacionados con el tráfico, que según la prensa incluye el atropello de un Policía Local, o el haberse saltado un control de la policía, todo en una misma tarde y sin estar en posesión del carné de conducir por una retirada del mismo previa...

Y digo yo... ¿Qué más hace falta para que actúe el peso de la Ley, de forma clara, ejemplificadora y contundente sobre quien, presuntamente, hace tiempo ya que es un peligro público en la carretera? Sinceramente, no lo sé. ¿Es de recibo eludir la prisión, en este caso y con semejante currículo, por tener una determinada capacidad económica? Entiendo que no. Y sólo puedo imaginarme a la hora de redactar estas líneas la cara que se le habrá quedado a la destrozada familia de la persona fallecida a bordo de su motocicleta... ¿Les parece ustedes bien que tal sujeto esté en la calle, por mucho que se le retirase el carné de conducir y prohibido salir del país? Yo, sinceramente, no lo puedo entender...

Ojo que mi crítica no va contra una decisión judicial que, seguramente y con la ley en la mano, no podría ser de otra manera. Pero creo que, más allá de la aplicación técnica de la norma, es muy probable que el problema esté en tal texto en sí, por laxo y por poco proporcional a la gravedad de los sucesivos hechos acaecidos. Piensen ustedes que, si lo totalidad de lo previamente imputado al investigado quedase completamente sustentado, lo triste es que hubiese podido circular en ese día de autos en O Rosal. Si no fuese así y se hubiesen tomado medidas antes, seguramente no tendríamos que lamentar ahora no un accidente sino —como decía en mi anterior artículo— la crónica de una verdadera muerte anunciada...

Miren, la Dirección General de Tráfico habla explícitamente de un grupo —relativamente pequeño— de infractores recurrentes, con los que parece no funcionar ni lo coercitivo ni lo pedagógico. Así las cosas, parece que la única forma de librarnos de su poderoso influjo, que nos puede llevar al otro barrio, sea apartarlos definitivamente de la carretera. Pero como acontece que buena parte de estos individuos —fundamentalmente hombres— incluso conduce habiéndoles retirado el permiso de conducción, esto tampoco sirve... Y, entonces, pues no es tan mala idea el hecho de que se vayan a la cárcel por una buena temporada, sí o sí, ya desde la preventiva. ¿O no? Es que no sé cómo se puede hacer de otra forma, entonces...

Pero aún hay más: las sanciones pecuniarias les producen risa a algunos de estos perfiles. Fíjense en el caso que refiero: después del luctuoso y execrable accidente y de haber hecho mutis por el foro con la víctima en el asfalto, el hombre en cuestión presuntamente pernoctó en el Parador de Tui, conducía un vehículo de alta gama y, además, abonó los 150.000 euros en cuestión de horas... ¿Sigo? ¿Ven por dónde voy? Pues seguramente por el hecho, amigos y amigas, de que hay personas que no están preparadas para vivir en sociedad, independientemente del poder adquisitivo que tengan, o a veces agravado por eso mismo. Y, mucho menos aún, para regirse por sus normas. Yo soy de los que creen en la labor reeducadora de las instituciones penales, como única forma de meter en vereda a estos perfiles y, de paso, sacarles una temporadita de circulación, nunca mejor dicho...

Pero no hay que ir a extremos tan brutales como el descrito en este caso para exigir que se cumplan las normas en la carretera ya, porque burradas con enorme potencial destructivo estamos viéndolas a diario. En el artículo pasado hablábamos de la impunidad en la carretera, ejemplificando esto en la curva de la AP-9 a la altura de la entrada de O Burgo y las altas velocidades en tal tramo. Desde que se publicaron esas líneas —hace tres días— he vuelto a vivir algún esperpento más ahí, pero en muchos otros lugares también. Incluyendo, tomen nota, un cambio de sentido en lugar prohibido, sin mirar y con tráfico en ambos sentidos... Hay permisividad, hay cultura del «yo hago lo que me da la gana porque lo valgo» y hay indolencia en la vigilancia y control. Y tal indolencia cuando la Ley es tajante no deja de ser una forma de prevaricación, de conocer la norma y no aplicarla.

Al volante no hay espacio para la laxitud. Es necesario implicar a la población, y muy especialmente a conductores y conductoras, en un nuevo paradigma de responsabilidad colectiva. Es imprescindible y urgente. Pero miren, la carretera es un espejo de la vida en general, por lo que es necesario también abordar cómo alcanzar un mayor grado de responsabilidad individual en todos los órdenes, no sólo conduciendo. Se lo cuento ahora, recién llegado de una bella playa lacustre en cuya pradera no pueden entrar los coches, prohibida a mascotas y libre de humo de tabaco, todo debidamente señalizado, y donde me he encontrado a personas fumando, a la vez que acercando el coche sobre la hierba a las mesas donde comerían y con su perro campando a sus anchas... Tres normas, tres, y cero cumplimiento por parte de las mismas personas. ¿Cómo conducirán tales señores? Prefiero no imaginarlo...

