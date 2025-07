2025: dos caras de España

España tiene hoy dos caras. La política va mal. En la última sesión del Congreso, el Gobierno perdió (183 a 165) la votación más relevante, el decreto sobre los apagones. Puede estarse incubando —lo dijo Aitor Esteban— una mayoría solo negativa (PP, Vox Junts y Podemos) que lleve al bloqueo. Así, Sánchez no podría gobernar, pero la moción de censura también sería imposible. ¿Parálisis?

Por el contrario, la economía tira. El PIB es el que más crece de la zona euro (2,8%), la bolsa se ha revalorizado este año más de un 20%, como la alemana y el doble que el principal índice europeo. Y el empleo ha superado, por primera vez, los 22 millones (aumento anual del 2,7%) y el paro ha caído al 10,3%, la tasa más baja en muchos años.

Los datos de empleo permiten sacar algunas conclusiones —que quizás convenga discutir a fondo— para intentar entender lo que pasa en España.

Una. Podemos (y Sumar) caen no de forma puntual sino estructural. Subieron cuando en la crisis había 6,27 millones de parados, con una tasa de paro del 26,9%, pero ahora hay casi 4 millones menos de parados y una tasa del 10,3%. Las causas de la frustración —e incluso desespero— de mucha gente han desaparecido. Tanto más cuando el número de ocupados ha subido de 17 a 22 millones. Hemos pasado de una sociedad estancada y pesimista a otra que genera empleo y crece. El caldo de cultivo que permitió a Pablo Iglesias estar a punto de superar al PSOE ya no existe. No es que Podemos y Yolanda lo hagan mal, es que «las condiciones objetivas» —en términos marxistas— son muy distintas.

Dos. Una de las causas del crecimiento de Vox es la vivienda. En los últimos años, el número de hogares ha crecido mucho, no solo por la inmigración, y no se han construido las viviendas necesarias. En todas las encuestas, el primer problema no es ya el paro sino el acceso a la vivienda. Y para protestar tiene lógica que no se vote al PSOE o a la extrema izquierda, que gobiernan desde 2018 y la situación ha empeorado. Ni al PP, que se asocia a la gran crisis. La protesta tiende a quién no ha gobernado y esa es una —no la única— de las causas de que Vox tenga mucha intención de voto entre los jóvenes, los más afectados por la falta de viviendas.

Tres. Una tasa de paro del 10,3% aún es muy alta, frente al 6,3% de la zona euro. El paro español siempre ha sido superior, pero choca que lo siga siendo cuando somos el país de la UE que más empleo genera. Además, y pese a la inmigración, hay muchos sectores que se quejan de falta de mano de obra. Y la tasa de paro juvenil española (24%) es 10 puntos superior a la europea. ¿Por qué? Puede haber varias causas. Que el sistema educativo no prepare bien a la vida profesional. Que la protección de las familias a sus hijos sea mayor en España. Que los beneficios sociales —imprescindibles contra la desigualdad y la conflictividad— tengan también efectos negativos.

Cuatro. España no habría crecido sin la aportación de la población inmigrante que trabaja. Del empleo creado en los últimos 18 meses, el 64% ha ido a personas extranjeras o con doble nacionalidad, que normalmente trabaja en sectores (turismo, construcción, cuidados personales, agricultura…) con menor productividad. Por eso la población empleada aumenta mucho más que la productividad. Como consecuencia, la renta per cápita y los salarios reales suben bastante menos que en la media de la OCDE. Tenemos demasiadas pymes demasiado pequeñas, muchos empresarios son buenos en sectores poco productivos, y el Estado no ha hecho bien sus deberes. ¿Hasta cuándo es sostenible —o positivo— este modelo? Y el pacto político necesario para cambiar las cosas es hoy por hoy imposible.

Cinco. Pese a todo, no vamos mal. La CEOE saca pecho porque la gran mayoría del empleo creado en el último año (485.000) ha sido en el sector privado. No es cierto, pues —como afirma cierta derecha—, que el Estado lo devore todo. Y en el último año la industria (107.000) y el comercio (90.000) han creado más empleo que la hostelería. La temporalidad está ya en el 15% y, si no baja más, no es por culpa de los empresarios. La del sector público —que nos recrimina Bruselas— es del 28%.

La evolución del empleo explica los éxitos y fracasos de los últimos años. Habrá que analizarlo a fondo.

