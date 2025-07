¿Titulitis en política?

Tema Noelia Núñez. La exdiputada del Partido Popular que, sin darse cuenta, tenía currículums diferentes y ninguno era cierto. Ha dimitido, pero el caso plantea algunas cuestiones clave. Uno, no es necesario tener título para ejercer en política, pero sí es necesaria la honestidad. Dos, el recuerdo de quienes como ella se declaran liberales pero viven de las administraciones sin haber trabajado nunca fuera de la política, con un sueldazo. Y tres, la falta de transparencia y control en esas administraciones. Quienes nos hemos presentado a plazas públicas sabemos que, un poco más, y nos piden cotejar hasta nuestro ADN, pero se ve que en el Congreso se fían de una declaración jurada y fin.

Vamos a un tema más hondo. Núñez ha hecho un tour por las televisiones donde se muestra como víctima, mientras ofrece datos contradictorios que desvelan más mentiras. Expone lo que ha sufrido estos días, viendo a sus padres llorar por esta situación. Siendo honesta desde el principio, se hubiese ahorrado el drama. Quizás Núñez no entiende que la gente no deje pasar estas cosas porque en su vida nadie sufriera en la etapa de crisis de Mariano Rajoy. Ella estaría muy joven, apuntada a una universidad a la que a saber cuántas veces asistió. Y poco más.

Pero tenemos memoria, y estamos quienes sí vimos a nuestros padres llorar, sin que hubiésemos nunca mentido. Lloraban cuando en aquella crisis nos veían ir con nuestros títulos verdaderos a la cola del paro, cuando se agotaba la prestación, cuando las empresas cerraban, cuando nos dejaban de financiar hasta medicamentos que necesitábamos, cuando decíamos que teníamos que emigrar, cuando había amenaza de desahucio, cuando nos veían sin esperanza.

Somos hijos e hijas de una crisis donde el Gobierno nos decía que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, que había que estudiar más o que no nos quejásemos, que había minijobs por 450 euros. A veces, agravado por enfermedades familiares, como el cáncer, justo en esta etapa. No hace falta tener título para la política, pero sí saco pecho por mis títulos, con becas, y trabajando mientras estudiaba. Porque no es clasista defender el derecho a la educación, un derecho para la igualdad. La única manera con la que, quienes veníamos de abajo, hemos podido levantar cabeza y tener el futuro que quisieron nuestros padres, nuestras madres o nuestras abuelas y les fue negado.

La mentira de Núñez no es solo un gesto de arrogancia o descuido. Es también un insulto a quienes no mintieron, a quienes lucharon con dignidad en medio de la adversidad, a quienes se enfrentaron a una crisis sin maquillajes ni atajos. Ahora la premian en televisión como tertuliana, mientras licenciados y licenciadas de Periodismo acaban trabajando de otra cosa porque cada día hay más intrusismo. Ese es otro melón. Necesitamos dirigentes que no solo no mientan, sino que entiendan de dónde viene la ciudadanía. Y para eso hay que bajar a tierra y meterse en el fango. Mientras tanto, se pueden ahorrar darnos lecciones de vida.

