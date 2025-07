El virus de la titulitis se propaga sin fin

Decía Albert Einstein que «la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela», en referencia a que el verdadero aprendizaje va más allá de los títulos. «Nunca dejé que mi escolaridad interfiriera en mi educación», remató Mark Twain, muy crítico con la obsesión por tener un título universitario. Las dos citas son pertinentes a cuenta de la dimisión de sus cargos de Noelia Núñez, hasta hace unos días diputada del PP en el Congreso y vicesecretaria de movilización y reto digital en el nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo, por mentir en su currículo y afirmar que tenía tres titulaciones de las que carecía.

Al margen de si la joven militante del PP de Fuenlabrada tenía que dimitir o no por mentir sobre sus estudios, lo sucedido enlaza directamente con esa obsesión por lucir títulos académicos que criticaban Einstein y Twain. Una titulitis que se propaga como un virus entre los políticos españoles, muy dados a la exageración curricular, como si no haber pasado por la universidad fuera un demérito y les inhabilitara para representar a los ciudadanos. «La universidad se ha convertido en una carrera de estatus, no en un camino hacia el conocimiento», dijo el empresario alemán Peter Thiel.

Lo que subyace en la decisión de Noelia Núñez de hinchar hasta lo estrambótico su formación académica es un cierto complejo por no poder presentar un currículo como el que ella intuye que debe tener un representante público. No lo dice, claro, pero sus acciones denotan que minusvalora a aquellos que no tienen formación universitaria, como si fuera algún tipo de imperfección no contar con una licenciatura o con un grado. No es algo exclusivo de la ya exdiputada del PP, alcanzar la universidad es un objetivo de gran parte de los jóvenes españoles, pese a haber otros caminos para formarse. Si en 2008 era la aspiración del 22% de la población joven, hace apenas dos años había dado el salto al 32%, diez puntos que provocan además un cuello de botella en la economía española, incapaz de dar salida laboral a tal cantidad de licenciados.

