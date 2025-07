O noso arcebispo estivo no seu sitio

As primeiras fileiras da Catedral compostelá estaban cheas, este Día da Patria de 2025, de altos cargos do PP; Núñez Feijóo, Rueda e conselleiros e conselleiras da Xunta. O dos Peares viña de copiar o orixinal do extremista e antidemocrático Abascal e dicía promover a «expulsión dos inmigrantes ilegais que cometan delictos», simulando descoñecer que xa existen normas ao respecto no caso de condenas penais, mesmo na contra de inmigrantes legais.

O arcebispo de Santiago de Compostela, primeiro dos bispos de Galicia, presidía o acto relixioso da —por outra banda caduca e impropia dos tempos actuais— Ofrenda ao Apóstolo. E, cumprindo a súa misión evanxélica, espetou diante dos líderes populares verdades moi verdadeiras. Que cómpre alzarmos a voz sen medo a prol das vítimas das guerras e da trata de persoas prostituídas, así como a prol das que sufren a falla de vivenda e dun traballo digno e seguro. Que, canto ás persoas migrantes, é inaceptábel a súa instrumentalización política cando eles xa padecen a explotación das mafias e máis o desarraigo propio da súa situación.

En realidade, o bispo Francisco non afirma máis que o que esixe, non xa o humanismo cristián, senón os simples valores democráticos. As persoas nunca poden ser ilegais e, como ven de escribir hai días o xornalista catalá Vicent Partal, se admitimos que algúns seres humanos son dignos de deportación estamos a admitir que a dignidade humana non é universal, senón condicional. É dicir, a definir polo Poder. Velaí a importancia do discurso deste Día Nacional de Galicia do arcebispo compostelán.

Para máis, cómpre dimensionar o fenómeno da inmigración no noso país, en comparanza co conxunto do Estado e determinadas cidades e territorios da Unión Europea. Na fin do 2024 Galicia tiña 175.000 inmigrantes (6% da poboación), mentres no conxunto d Estado son 9,5 millóns (19% da poboación). A diferenza é moi substancial. Arestora o noso país, Galicia, precisa desta achega para poder fornecer a falla de persoas traballadoras nos coidados, construción, hostalería e mesmo actividades agrogandeiras e pesca.

Porén, é esencial a unha sociedade xusta a non existencia de grandes bolsas de inmigrantes irregulares ou sen papeis, pois que este é un factor decisivo para que o factor traballo non se degrade, para que as persoas inmigrantes e demais en situación de vulnerabilidade non reduzan, pola súa necesidade, o valor dos seus salarios. A competencia desleal cos traballadores autóctonos só se desenvolve con grandes bolsas de inmigrantes ilegais. Velaí a necesidade das políticas de regularización.

No caso da Galicia, o dimensionamento relativo deste fenómeno danos tempo, abondo se tivésemos autogoberno real, de desenvolver políticas efectivas de integración e cohesión social para as persoas que veñen de alén do noso país. E neste eido existen dous vectores que semellan fundamentais: o coñecemento xeral da lingua galega como elemento de cohesión común e a atracción efectiva do retorno dos fillos e netos de emigrantes galegos. Velaí que sexa fulcral obtermos, máis cedo ca tarde, as competencias de inmigración, no triplo eido laboral, de residencia e cidadanía e policial.

De calquera xeito, o noso arcebispo Francisco X. Prieto amosou este 25 de xullo (como xa amosara noutras ocasións do seu mandato) que sabe estar no seu sitio. E que, pola contra de antecesores como Sukia ou Rouco Varela, non lle frea desfacer o relato das dereitas cando é preciso para afirmar a mensaxe cristiá.