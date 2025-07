Tópicos tórridos de fin de julio del 25

Uno de las construcciones para mí más indigeribles y difíciles de asumir desde muy joven es la de los estereotipos, los tópicos. Esas «verdades» cantadas sin mayor fundamento que el «run run» de la calle, y que tanto daño hacen. Vistos desde un punto de vista cognitivo son, hasta cierto punto, lógicos. Al fin y al cabo, es la manera de categorizar rápidamente cuando uno no conoce algo en detalle o profundidad o, más aún, no tiene ni idea sobre tal cuestión, y no sabe, no quiere o no puede meterse a su análisis ¿Son ustedes de aceptar los tópicos y los «estereotipos o, en cambio, prefieren un conocimiento real y más fino sobre las cosas y, sobre todo, sobre las personas, partiendo de su más que evidente complejidad?

Fíjense que para mí uno de los signos más claros de cierta cultura es, precisamente, la escasa o nula asimilación de tales tópicos. Y esto no obedece a ninguna ley universal, sino que me parece que se confronta más con mi propia experiencia... Cuando me he encontrado a personas con grandes certidumbres y una cierta base de las mismas fundamentada en estereotipos, no pocas veces he descubierto que el conjunto empezaba a hacer aguas al rato... Sin embargo cuando tropecé con personas mucho más instaladas en una cierta incertidumbre vital y con más preguntas que respuestas, sin acudir a los tópicos como recurso, estas siempre me ilustraron mucho más...

«Claro, dirán ustedes, no le sale mal al chico tal concatenación de esos dos primeros párrafos». Y es que si uno dice que no soporta la muleta del estereotipo para burlar al conocimiento verdadero, por un lado, y que además cree que tal aversión al tópico es signo de cultura, ¿se estará llamando a uno mismo algo así como «culto», por la cara? No, ¡qué va! No se preocupen por eso. Lo que digo es que no soporto tales estereotipos —es verdad— y que, en mi opinión, siempre he relacionado tal tipo de aversión con una filia clara por un conocimiento más profundo, indefectiblemente unida a una cultura. Esto me sirve a mí, pero quizá no a usted. Y es que uno, entrenado en entender esto de la diversidad, está preparado para que le enmienden la mayor, el argumentario entero y hasta la plana. ¡Faltaría más! Si no es así, no se puede escribir artículos de opinión.

Supongo que los tópicos empiezan a sonar menos que antes, pero no crean ustedes que están amplia y definitivamente superados. Hace un par de días leía en un sitio supuestamente serio algo así como «conversaciones de gallegos», asociado a una escalada verbal absurda y sin sentido, en el enésimo ejercicio de pretender ligar el gentilicio con una forma de ser o de sentir. Craso error, queridos y queridas. Cada uno es de su padre y de su madre, de su propia genética y con su propia personalidad. No tiene sentido intentar meterse con uno a partir del sitio en el que nació ese al que se quiere ofender, porque esto retrata no al objeto de la crítica y la diatriba, sino a quien emite tal suerte de cutre juicio. Recuerden, por ejemplo, el ataque de Ione Belarra a Mariano Rajoy hablando de que este no tenía gracia por ser gallego... En fin, sin comentarios. Y, oigan, ¿por qué se meterá gente con tal enorme grado de proyección en semejantes jardines? Nunca lo entenderé, porque quedar, quedó mal en esa ocasión...

Ayer, sin embargo, fue uno de esos días en que mi particular batalla contra los tópicos vio un respiro y algo de luz al final del túnel. Pero no, no por nada atribuible a mi modesta persona, sino al propio devenir de las cosas. Ayer, y no ocurre muchas veces, fueron bastantes los medios de comunicación que hablaron explícitamente de disensión, fractura, gran crítica y mucho desasosiego en una parte de la sociedad civil israelí. Lo hacían a partir de la continuación de la política de barbarie y destrucción en Gaza, y no sólo con bombas o misiles, sino también con hambre deliberada y contraria al Derecho en caso de conflicto armado, destrucción sistemática de hospitales, secuestro de menores o un largo etcétera de estrategias verdaderamente cruentas, continuadas y certeras en sus objetivos. Y es que, amigos y amigas, en Israel también hay voces contrarias al régimen en el poder, y no todo el mundo es partidario del actual Primer Ministro, ni sionista ultraortodoxo o tan siquiera religioso. Esto es lo que de forma clara y poco apegada al estereotipo se evidenciaba en las crónicas. Y, al margen del hecho en sí —meridiano—, demuestra una vez más que la realidad es más rica que su caricatura.

Ni los gallegos somos imbéciles, ni los catalanes agarrados, ni los estadounidenses «trumpistas» (aunque muchos le hayan votado por hastío), ni los israelíes, judíos o no, respaldan en masa las atrocidades que no cesan en Oriente Medio ni los alemanes de los años cuarenta del siglo XX hacían lo propio con el aberrante y descabellado delirio supremacista de los nazis contra los judíos. No. No existen realidades compactas. Como les decía antes, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, el caleidoscopio de ideas es complejo y rico, y si no hilamos fino en nuestros razonamientos flaco favor le haremos a eso tan primordial, tan básico y tan difícil a estas alturas del partido que es querer seguir para adelante, construyendo un mundo mejor desde todos los puntos de vista y donde quepamos todas y todos, dentro de nuestra natural y fantástica diversidad...

En fin... Con esta reflexión doy por terminado julio, al que le queda poco más de un telediario... Y es que, si la Naturaleza no lo remedia, queridos y queridas, nos vemos —en tres días— ya en agosto... Cuídense... Ah, y les juro que no tengo un traje de torero en el armario ni hoy he comido paella... ¿y ustedes?