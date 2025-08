Más violencia, muerte y... una mujer como víctima

Grave, grave, grave... Gravísimo... Execrable... Horroroso... Las noticias que nos llegan estos días desde O Porriño son verdaderamente terribles. Me refiero al asesinato con gran violencia de una trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar, presuntamente a manos del marido de la persona usuaria de tal prestación. Algo gravísimo, ¿no les parece?, y aún más cuando parece que la víctima había dado la voz de alarma, detectando una situación de riesgo para ella. Seamos conscientes de qué ha pasado, aunque a veces parezca que la enorme carga de violencia gratuita que se exhibe en tantos formatos o la indiferencia generalizada de estos tiempos terminen por anestesiarnos un poco... Y, entonces, bueno... hay algunas reacciones más o menos airadas como esta, y poco más... Enseguida la actualidad trepidante y en buena parte prescindible se comerá esta noticia, al igual que otras muchas, y... la rueda seguirá...

Iba a decirles buenos días en este primer artículo del mes de agosto, queridos y queridas, pero me cuesta ante semejante despropósito. Fíjense: una persona que trata de ganarse el pan y lo que cosecha es terror, presunto acoso y... ser cruelmente asesinada. Les aseguro que yo aún estoy temblando... Pero tenemos que tener claro que tal caso, aparte de la patología mental presuntamente presente en el mismo, no deja de ser un nuevo episodio de violencia específica contra las mujeres. Y esto por dos razones: la primera porque son prácticamente siempre mujeres las personas que se dedican a ese importante, imprescindible y nunca suficientemente valorado ámbito de los cuidados. Y la segunda, porque presuntamente y a tenor de lo publicado hasta ahora, podría haber un trasfondo de acoso sexual en tal triste suceso. Violencia gratuita y salvaje contra mujeres, que es perpetrada en la práctica totalidad de los casos por varones.

Ampliando más el foco, creo que, en el contexto amplio de violaciones, asesinatos, terror psicológico y maltrato que arrastramos últimamente, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué les pasa a algunos hombres? ¿Han perdido completamente algunos varones la dignidad de ser persona? Porque tengan ustedes bien claro que quien presuntamente asesina a alguien a machetazos o quien en general abusa de una posición muy dominante para lastimar, matar o violar, está rayando con la deshumanización más completa. ¿No les parece así? Déjenme que les repita que se trata de sucesos que nos tenemos que tomar muy en serio, de forma que podamos parar esta espiral de destrucción. Aunque, desgraciadamente, sea imposible ya revertir lo ocurrido.

La vida no es un videojuego. Los actos tienen sus consecuencias, y asesinar o destrozar la vida de una persona tiene que tener una muy clara respuesta de la sociedad. Es verdad que estamos en un Estado garantista con los derechos de quien es investigado o procesado, y eso es bueno y de ello podemos estar orgullosos como grupo humano, pero muchas veces en los entresijos del laberinto de tales garantías pueden ocurrir cosas horribles. Y, en muchos casos como los descritos, las personas que los producen son reincidentes o presentan un gran riesgo para otras personas, o sobre ellas pesan procedimientos inconclusos o procesos diagnósticos pendientes.

El tema de la enfermedad mental crónica se ha quedado sin rumbo en España desde que se desmantelaron los grandes sanatorios psiquiátricos antiguos. Seguro que estos no eran la solución desde una óptica como la de hoy, pero ya les he contado muchas veces que desde la perspectiva de los servicios sanitarios y sociales muchas veces es desesperante la muy escasa existencia de recursos para el internamiento y tratamiento de determinados perfiles. Es algo que ya hemos tratado y que les aseguro, muy de primera mano, que lleva a la desesperación muchas veces a las profesionales de este ámbito del tratamiento social y sociosanitario. Horrible.

La pena es lo que ha ocurrido, porque la víctima ya no recuperará en ningún caso su vida, lo cual es muy triste. A partir de aquí, es importante analizar cuáles son las palancas de las que disponemos como sociedad para intentar que cosas así no se produzcan de nuevo, que no vuelvan a la actualidad jamás... Y es que se trata de actos verdaderamente horribles que, al menos en mi caso, me va a ser difícil sacarme de la cabeza...