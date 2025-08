Descubrir el interior de la Casa Cornide. Crónica de una visita largamente esperada

El historiador Alfredo Vigo Trasancos, con la alcaldesa Inés Rey y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el primer día de apertura al público de la Casa Cornide. / Casteleiro / Roller Agencia

Se hizo esperar pero finalmente, gracias a la invitación que me cursó la alcaldesa, pude visitar este lunes 4 de agosto, a las 9 horas de la mañana, la Casa Cornide de la que tuve el placer de realizar el informe histórico para su declaración como BIC y, posteriormente, un artículo detallado que puede descargarse de la página web del Instituto Cornide pues está publicado en el número 4 de su revista, entre las páginas 27 y 68. En él, el lector curioso podrá conocer muchos datos de la historia del edificio que aquí, como podrá comprenderse, me es imposible comentar.

Dicho esto, en referencia a la visita, que fue libre y amablemente controlada por el vigilante oficial que nos atendió, debo decir ya de entrada que me sorprendió que estuviese enteramente vacía de todo tipo de mobiliario, sin nada que ver con las fotos de la casa que en su día apareció a la venta a través de una inmobiliaria en el año 2020. Hoy solo conserva in situ una gran araña de cristal que preside el que fue salón principal de la planta noble que se abre al largo balcón de la fachada que mira a la Colegiata; todo lo demás que permanece en su lugar es porque está encastrado en las paredes, como el marco marmóreo de una chimenea palaciega que se encuentra en el mismo salón y que parece de factura moderna, las estanterías de lo que fue una biblioteca, otra chimenea más sencilla que se encuentra en otra habitación, armarios empotrados, muebles de cocina, etc. Por lo tanto, entre los elementos de este tipo solo merecen destacarse cuatro elementos realmente singulares y que parecen artísticamente de gran valor: un bajo relieve con la representación de la Virgen con el niño acompañada de santa Catalina y santa Bárbara, una estatua del apóstol Santiago de pie, monumental y vestido de peregrino y dos capiteles muy semejantes entre sí que debieron pertenecer a un claustro. Es imposible a primera vista saber su procedencia ya que no forman parte de la casa original, pero por su condición de esculturas que parecen medievales debieron de ser traídos a la Casa Cornide por la propietaria desde cualquier lugar de Galicia que no es fácil de dilucidar. Igualmente merecen destacarse, en la planta primera donde está el salón principal, varias puertas con sus marcos de piedra de estilo tardo gótico muy elaborado y complejo que son iguales a muchas de las que tiene el interior del Hostal de los Reyes Católico en Santiago de Compostela -antiguo Hospital Real-, aunque no son piezas originales sino réplicas modernas hechas por un buen escultor que imitó las santiaguesas obras estas de principios del siglo XVI.

Ya en lo que respecta a la estructura arquitectónica de la casa, no cabe duda de que podemos considerarla una curiosa amalgama de elementos dispares que son a la vez de épocas distintas y de muy diferente condición. Así, el amplio zaguán de entrada tiene, del tiempo de José Cornide, el pavimento de losas de cantería, los accesos a dos estancias colaterales y, sobre todo, el arranque de la gran escalinata monumental de entrada de tipo imperial, pese a que su balaustres, pilares y jarrones de piedra decorativos son de factura moderna e inspiradas en la escalera que tuvo en su día el Hospital de Caridad que fue demolido en 1958 y que dio paso al Instituto de Zalaeta. Tiene también el zaguán un artesonado de madera con casetones igualmente moderno, pero de inspiración historicista, al igual que los bancos de piedra que se hallan adosados al muro interior del vestíbulo. Asimismo merece destacarse en la planta baja la estancia de la izquierda que fue en su día un sótano con puerta abierta a la calle Veeduría pues conserva una robusta cubierta de piedra muy potente que es sin dudar del siglo XVIII. En cambio, la caja de la escalera secundaria que está detrás de la principal y separada de esta por un muro de carga y un arco de gran amplitud, se ve que ha sido modificada y adaptada para incorporar la antigua escalera dieciochista y neoclásica del Hospital de Caridad que aquí se instaló en su integridad para darle al edifico un estatus arquitectónico de mayor nobleza y señorío. Lástima que, hoy, su hueco central, antes abierto, esté ocupado por un moderno ascensor que impide ver la calidad de su diseño y el despliegue elegante de su fábrica.

Y en referencia a las demás plantas viene al caso señalar que, en lo fundamental, responden en su ordenación y motivos decorativos a las reformas habidas en la Casa Cornide a partir de 1962 cuando el inmueble histórico pasó a manos de Carmen Polo y se quiso convertir el inmueble en una vivienda plurifamiliar organizada en distintos apartamentos semi independientes todos con su equipamiento básico: con dormitorios, vestidores, salas, comedores, pasillos y pequeños vestíbulos que, sumado a la proliferación de cocinas y cuartos de baño, armarios empotrados y numerosas puertas, dan al conjunto un efecto laberíntico un tanto complejo y nada diáfano que quita calidad a la percepción del interior. En realidad, casi parecen una interpretación curiosa de los apartamentos reales resueltos con gran austeridad y gran confusión organizativa en muchos monasterios de retiro de los monarcas al estilo de los que hay en El Escorial o el propio Yuste y que bien conocían los arquitectos de patrimonio que pudieron intervenir en el proyecto de remodelación de la Casa de Carmen Polo.

Llaman la atención, en la planta principal, no obstante, los arcos goticistas ya comentados por su perfil conopial o mixtilíneo tan inadecuados para un inmueble del siglo XVIII, así como el salón principal de dimensiones generosas y cubierto con una falsa bóveda que no es en absoluto original del tiempo del inmueble. Todo el resto de estancias poco tienen de particular pues son simples habitaciones con suelo de madera o de parqué, con techos dominantemente planos y con paredes revestidas de mil y un papeles pintados que conforman todo un catálogo de dibujos variopintos muy conformes con la moda decorativa del momento, al igual que las puertas de madera dominantes que, por lo general, evocan los modelos de casetones tan castellanos que en ese tiempo proliferaron en las rehabilitaciones de los Paradores Nacionales de Turismo. Eso sí, todo ajado y descolorido por el tiempo y la incidencia de la luz que le otorga al conjunto un efecto muy descuidado.

Merece destacarse la planta alta bajocubierta, en especial por tener en el centro un patio luminoso que sirve de lavadero y de tendal y, en el lado sur hacia la calle Veeduría, una amplia terraza mirador desde la cual se ve una bella panorámica de los tejados de la Ciudad Vieja y de un sector de A Coruña moderna cuyas torres asoman al fondo.

En fin, que podría afirmarse que el interior de la Casa Cornide a día de hoy constituye una suma de elementos heterogéneos, unos originales, otros historicistas aunque modernos los más, que dan cuenta del gusto ecléctico de la época y de la propietaria y todo también muy dual, pues impera el tono anticuario en las zonas más nobles del interior de la casa y las formas y decoraciones más sesenteras y corrientes en las habitaciones privadas, en eso muy semejantes a las viviendas más comunes de la burguesía del momento. En lo estructural el edificio parece conservarse en un razonable buen estado; no así algunos elementos más puntuales. En todo caso, si en algún momento se diese la circunstancia de que el inmueble pasase a manos públicas, es indudable que tendría que ser rehabilitado con extremo cuidado y atendiendo al nuevo uso que se le quiera dar, pero siempre intentando poner en valor tantos elementos dispares que forma ya parte del edificio histórico y, por tanto, de la memoria cultural del inmueble.