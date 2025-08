O novo imposto sobre as estadías turísticas

Nesta fin de xullo os concellos compostelán e coruñés foron os primeiros dos concellos galegos que se acolleron á nova lexislación autonómica (vixente dende o 1 de xaneiro de 2025), aprobando unha ordenanza reguladora da recarga municipal sobre o novo imposto galego que grava as estadías turísticas. Nunhas poucas semanas vaise percibir polas pernoctas nun e noutro concello.

Foi a decisión do goberno local compostelán da alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG-Compostela Aberta), apoiado daquela polo PSdeG , a que permitiu abrir un debate na sociedade galega e achegarlle ao Goberno autonómico de Rueda unha proposta equilibrada e ben maciza no seu rigor xurídico (coordinou a súa redacción o catedrático de Dº Financeiro e Tributario da USC, César Gª Novoa).

O Parlamento aprobou unha proposta lexislativa da Xunta, inserida na lei de acompañamento aos Orzamentos Xerais galegos de 2025, que creou este imposto (non é unha taxa, como ás veces se di erradamente; as taxas gravan actividades administrativas que benefician ou afectan nomeadamente a un receptor, por exemplo a taxa por licenza urbanística ou polo uso de determinados recursos públicos). Mais a Xunta e o PPdeG consideraban, parcialmente, que non había demanda no conxunto do país e artellaron un Imposto baseado nun tipo autonómico totalmente exento de xeito que só se recadaría a recarga que cada Concello implantase a medio de cadansúa ordenanza municipal, cumpríndolle a cada concello a recadación da mesma.

Deste xeito Galicia é o terceiro país ou territorio do Estado que implementa este imposto, canda Catalunya e as Illes Balears. Na Europa está vixente en Amsterdam, Venecia, París, Corfú e moitos outros lugares.

O imposto grava as estadías turísticas entre 1€ e 2,5 euros/noite, cun máximo de 5, dependendo da categoría do establecemento hoteleiro, incluíndo tamén as Vivendas de Uso Turístico (V.U.T.), obxecto tamén dun control rigoroso nos últimos tempos nas cidades de Compostela, A Coruña e nalgunha outra cidade galega. Tamén atinxe ás estadías dos cruceiros nos portos galegos cando sexa por escala e non como porto de saída ou chegada. Velaí a decisión a prol do imposto do Concello da Coruña e, moi axiña, do Concello de Vigo. Tamén amosaron o seu interese por estudar a aprobación de cadansúa ordenanza os concellos de Muros, O Grove e a Illa de Arousa.

O 80% do que recade cada concello, logo de cubertos os gastos de xestión da recadación ha de se investir na promoción e pulo ao turismo sustentábel, mais a redacción é ampla abondo como para incluír melloras infraestruturais, reforzo e ampliación dos servizos públicos (conservación, mantemento, limpeza) , dixitalización e estratexias para a convivencia entre persoas residentes e visitantes, tan precisas en cidades como Compostela que presentan boa parte do ano sinais de saturación en determinados ámbitos.

Bótase de menos unha segunda ferramenta fiscal, esta propiamente unha taxa turística, que permita gravar o uso de servizos ambientais (aparcadoiros de caravanas, duchas e WC nas praias, etc.). Unha taxa que sería de grande utilidade (tanto no recadatorio como no disuasorio) en moitos dos nosos concellos e que require, tamén, da creación do correspondente tributo a medio dunha lei galega. Mais semella que neste asunto, como en tantos outros, a Xunta de Rueda vai arrastras.