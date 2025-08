Menstruar en el infierno

Agosto fluye, y ello se nota en los pequeños indicios de lo cotidiano. El sol empieza a abandonarnos antes, dando paso a la noche y algunos árboles, aún esplendorosos, sueltan ya sus primeras hojas, donde los taninos se evidencian frente a la clorofila. Todo ello es la antesala del otoño que llegará, y no tan tarde ya... El devenir de los ciclos estacionales anuales, en un ritual harto conocido, pero que no por ello deja de sorprendernos y maravillarnos... Y es que está tan íntimamente ligado a nuestras vidas, que también es un poco nosotros...

Pero solapadas a esta realidad inevitable, bella y a veces cruel que dimana de las dinámicas de la propia Naturaleza, existen en estos tiempos vueltas de tuerca contrariamente horrorosas, mucho más duras aún y no inmutables. Realidades que se nos quieren presentar como ineludibles, pero que no es así, que ponen los pelos de punta y que afectan a seres humanos como usted y como yo, y que por tanto no nos pueden dejar indiferentes. Y es que, si lo hiciesen, revelarían una naturaleza muerta en la médula de nuestro ser. Una carencia de empatía y sentimientos tal, que llamaría poderosamente la atención. Pero sí, a veces la especie humana -única, por mucho que desde diferentes foros se empeñen en segmentarla en grupos humanos distintos- sorprende por su escasa capacidad de reaccionar frente al exterminio de sus semejantes...

Es en este sentido desde el que les traigo las palabras de la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, sobre mucho de lo que está aconteciendo en Gaza. Y es que en estos días en los que la Cooperación Española lanza allí varias toneladas de alimentos y kits de supervivencia, como medida in extremis para intentar paliar la muerte por inanición y sed de enormes bolsas de población civil, estamos ya en un punto de absoluto descalabro en cuanto a mínimas condiciones compatibles con la vida... Algo que ni es casual ni fruto de ninguna lógica más allá de una estrategia que, como seres humanos, tenemos el deber de condenar.

Miren, esta no es una historia de buenos y malos. Ni me gusta la deriva de destrucción auspiciada por el actual Gobierno de Israel, ni tampoco me interesan los estados monolíticos en lo ideológico y lo social, propugnados a veces desde sensibilidades que entienden cualquier espiritualidad de forma interesadamente ultraortodoxa. Me puedo identificar más con la normalidad de la enorme comunidad gay de Tel Aviv que con la vestimenta rigurosa de las mujeres en Palestina o con el trato que se le da a la diversidad personal en ese u otros territorios. No, no creo en lo que cercena la libertad de ser y sentir del individuo, en un contexto de respeto absoluto y recíproco entre las personas. Pero esta columna no va de esto, sino del más puro y duro derecho a la vida. Y lo que hay hoy en Gaza es un Holocausto. Eso es bien diferente, en esta lucha tan profundamente asimétrica y, al mismo tiempo, con conexiones mucho más allá de lo local, tanto en el panorama regional de ese avispero de la Humanidad como en el global. Y es que en Palestina, queridos y queridas, se juega también mucho de la hegemonía a nivel mundial. Algo en lo que no entraré ahora, porque lo hemos repetido hasta la saciedad.

En Gaza hoy hay muerte. Mucha muerte. Más de sesenta mil personas han sucumbido ya, merced a todo tipo de estrategias de destrucción puestas en marcha desde el 7 de octubre de 2023. Y unos dieciocho mil de ellos eran niños y niñas. Pero los que quedan no lo tienen nada bien. La hambruna generalizada, negada por el actual Gobierno de Israel, mata mucho y bien cada día. Y si suman a eso la actual falta de los insumos más básicos, incluido el agua potable y las enormes carencias en suministro eléctrico y transporte, imagínenselo.

En este contexto y, como siempre, ser mujer implica llevarse la peor parte. ¿Sabían ustedes -como cuenta Raquel Martí- que el natural hecho de menstruar es un verdadero infierno para niñas que no disponen de agua potable, de ningún tipo de material higiénico común y ni siquiera de espacio o intimidad? Estamos hablando de familias enteras que malviven muchas veces dentro de una tienda de campaña en un campo de refugiados o en cualquier parte, rodeadas de violencia y destrucción. Un verdadero infierno que, lo siento, tenemos que saber gestionar de otra manera si queremos seguir llamándonos civilizados. Las cosas no pueden ser así.

Pero no me llamen ustedes «hippie», ni moderno. Varios altos cargos de Israel, incluidos militares, han dimitido o han sido fulminantemente cesados por criticar abiertamente la deriva ultraortodoxa de la gestión del conflicto por parte del Gobierno. La propia Fiscal General es por él cuestionada y fue objeto de destitución, aunque ahora cuente con el amparo de la Justicia. Y un segmento importante de población disiente también con el rumbo de las cosas, jugándose la libertad o hasta la vida. Naciones Unidas lo dice a gritos, y son muchos los países que, a estas alturas, hablan abiertamente de genocidio. Y es que incluso la guerra, queridos y queridas, tiene sus reglas por raro que nos pueda parecer. Y estas son conculcadas cada día, expresamente, contra la población civil.

Creo que Hamás es una organización terrorista, y que no puede comandar el futuro de Palestina. Pero también creo que la facción ultraortodoxa que hoy lidera Israel está provocando muerte y ruina. Las cosas tienen que ser de otra manera, insisto. La que sea, pero no esta. En el pasado se han ensayado soluciones quizá imperfectas, pero que han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar algo distinto del infierno. Y es que esta es la única palabra que hoy puede definir a la Franja y a todo lo que se vive —o muere— allí...