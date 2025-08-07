Los currículos como pasatiempo

Van por ahí enmendándose y hasta dimitiendo algunos políticos que falsificaron o recargaron su currículum con títulos ilusorios. No pasa nada. Quizá todos llevemos dentro un impostor que solo a veces sale a flote.

Fingir que uno es doctor en lo que sea, ingeniero o arquitecto es cosa sencilla. Basta ponerlo en el currículum, con la razonable esperanza de que nadie lo compruebe. El mérito está en que la gente se lo crea. Esos son los verdaderos profesionales.

Admirable es, por ejemplo, el caso de Frank Abagnale, un americano que se hizo pasar por piloto, médico y abogado. Ejerció sin mayores problemas estas dos últimas profesiones, aunque felizmente no llegó a tomar los mandos de avión alguno. Se limitó a viajar de gorra por todo el mundo como tripulante invitado.

Abagnale, experto falsificador de cheques, ejerce ahora de consultor de seguridad para la prevención de fraudes y da provechosas conferencias a agentes del FBI. Puede que le falten títulos, pero a cambio le sobra conocimiento del negocio. Hasta Spielberg se rindió a sus encantos con una película hilada sobre la inverosímil pero cierta vida del impostor. Tal vez el cine sea también una forma de impostura.

Otros fueron más lejos, como el también estadounidense Ferdinand Demara, que, entre otras suplantaciones, consiguió enrolarse como imaginario cirujano en un buque durante la guerra de Corea. Se metió en su papel hasta el punto de operar con éxito a más de una decena de soldados heridos. Algunos de ellos le hicieron un homenaje después de que fuese descubierto por el verdadero médico al que había birlado nombre y título.

Hay casos más conocidos como el de Víctor Lustig, que en 1925 consiguió vender la torre Eiffel a un chatarrero. Tras presentarse como un alto cargo en París, aludió al costoso mantenimiento de la torre, que obligaría a su desmantelamiento. Como el estafado no acababa de creérselo, Lustig sugirió ser un funcionario corrupto, cosa tan creíble que disipó las dudas de su víctima. Cobró, al parecer, la suma que pedía y una mordida por añadidura.

También en España hubo un González rebautizado por la prensa como El Pequeño Nicolás que bien podría competir ventajosamente con los inventores de currículos ahora descubiertos.

González era hace un decenio o por ahí un estudiante de Economía que se inventaba cargos en lugar de títulos. Lo mismo se presentaba como asesor de ministerios que en el papel de enviado del Centro Nacional de Inteligencia o en el de enlace entre el Gobierno y la Casa Real. Una foto con el rey Felipe VI en el besamanos de su coronación da fe de la capacidad de persuasión y hasta seducción con la que trabajaba, a pesar de su apariencia casi adolescente.

Todos ellos —y muchos otros que no caben aquí— eran profesionales de lo suyo. Nada que ver con los meros amateurs que se han apresurado a corregir currículos inflados o ficticios en el lance que tan entretenidos nos tiene estos días como pasatiempo veraniego. Y qué necesidad había, hombre.

Suscríbete para seguir leyendo