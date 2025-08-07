Opinión
Instante decisivo
Con este título foi publicada a novela (Instante decisivo, ediciones Botella al Mar, Buenos Aires, 1953) de Carlos Gurméndez (Montevideo, 1916- Madrid, 1997) engalanada cunha ilustración de Luís Seoane que recorre tapa e contratapa e que cobrará valor emblemático ao ser reproducida abrindo o Libro de Tapas (Botella al Mar, 1953) do artista galego-arxentino. A obra de Gurméndez, nunha primeira lectura, transmite o problema no que se debaten os intelectuais en Europa, entre a teoría —de raíz universalista— e a praxe, individual e concreta. As paisaxes interiores reflicten un mundo cheo de dúbidas na procura dun camiño ético que supere os medos e angustias individuais. Neste senso a novela mediante un discurso ensaístico supón un intento de divulgar problemas filosóficos sobre o papel do intelectual, sobre a angustia existencial, problemas relixiosos, etc. Todo apunta a unha procura da liberdade nun mundo ameazado, moi semellante á aventura novelística de Sartre sobre a guerra civil española na súa triloxía narrativa titulada Los caminos de la libertad. A relación de Gurméndez coa familia rianxeira dos Dieste será á súa vez o xerme do estreito vínculo que o uruguaio manterá con Galicia ata a súa morte. Comezou en plena república cando un mozo estudante de Dereito, Carlitos Gurméndez, fillo do embaixador de Uruguai en España, frecuenta a tertulia que, auspiciada por Eduardo Dieste, cónsul do mesmo país en Madrid, ten lugar diariamente no café madrileño Granja el Henar. Neste café, onde tamén pontificaba Valle Inclán noutro faladoiro, xestouse a publicación da revista P.A.N. Revista Epistolar y de Ensayos, auspiciada por Eduardo e dirixida por Otero Espasandín, formaba parte da diplomacia cultural despregada polas embaixadas sudamericanas na procura dun recoñecemento que non sempre era prodigado en España. Este mozo militante da FUE entabla amizade nomeadamente con Urbano Lugrís e Fernández Mazas, enrolados nas Misións Pedagóxicas e con Alberto Fernández, personaxe de vida novelesca, amigo de Rómulo Gallegos que o visita en Bueu no ano 1936. Con este motivo Gurméndez visitará Galicia e acabará casando con Milucha Patiño, coruñesa de firmes conviccións republicanas e democráticas. Perfectamente integrados na novela e no seu ton reflexivo e intelectual están as vicesitudes do profesor holandés Johan Brouwer (1898-1943), de gran importancia e influencia intelectual na vida do autor da novela. Durante a súa estancia durante oito anos no cárcere por confesarse autor dun asesinato cometido por un seu irmán que padecía unha severa perturbación psíquica, acabou converténdose Brouwer ao catolicismo influido polas lecturas dos escritores místicos españois. Ao ser liberado entrevista a Unamuno en Salamanca en setembro de 1936, a quen traduce ao neerlandés. Brouwer conocera a Rafael Dieste durante a súa presencia en España como tradutor ao servizo do xeneral Miaja. De regreso en Holanda, durante a ocupación nazi, constitúe entre os seus alumnos un grupo clandestino de resistentes que, entre outras accións, destrúe a sede do Rexistro Civil de Amsterdam para facer desaparecer unha lista de deportados destinados a traballar nos arsenais alemáns. Despois de infructuosas pesquisas, deteñen a todos os membros do grupo, que son fusilados o 1 de xullo de 1943 en Haarlem. Impresionado Carlos Gurméndez por este suceso, convérteo na anécdota da novela e o seu protagonista, Enrique Stoffels será un pacífico profesor da Universidade de Groningen como Johan Brouwer. Poucos anos antes do falecemento de Carlos Gurméndez tiven ocasión de publicar algunhas cartas do profesor holandés dirixidas a Carmen Muñoz e Rafael Dieste cando estes deambulaban por territorio francés na procura dun destino. Será outra vez D. Carlos Gurméndez, o fillo e autor da novela era «Carlitos» para os amigos, embaixador en Holanda neste momento quen lles procure visado e documentación para embarcar con destino a Buenos Aires. Antes intentaron, por mediación de Brouwer, conseguir alguna conferencia que lles permitise sobrevivir durante a estancia en Holanda. Será tamén Gurméndez, «Carlitos», quen lles dea a noticia da morte de Brouwer que por volta de 1943 estaba en comunicación co seu amigo Jorge Semprún para que lle traducise ao francés a obra Aspectos y perspectivas españolas, publicado en neerlandés o ano anterior.
- Helton Leite no se entrena sobre el césped de Abegondo y en breve se hará oficial su marcha del Deportivo
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Lucas Pérez, a la búsqueda de destino
- Condenada a 3 años y 9 meses de cárcel la responsable del criadero ilegal de Oza-Cesuras
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- El fuego cerca Ponteceso y obliga a desalojar Corme Aldea