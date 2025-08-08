Humanizar y animalizar

Leo que un perro viejo con problema de movilidad en las patas traseras tuvo que desfilar con su silla de ruedas canina por una alfombra roja extendida para él, que le llevaba a recorrer un circuito de spa en un hotel carísimo de Mallorca. Fue por el expreso deseo y por la american express de unos humanos a los que ahora hay que llamar tutores, aunque se comporten como amos y se sientan como putos amos. (Por cierto, denominar «tutelar» a la manera de alimentar, cuidar y pasear animales de compañía a lo que antes se llamaban mascotas durará cuatro años antes de que se encuentre una palabra mejor e igual de inútil para el can y el felino).

Hay algo muy egoísta en imponer a los seres queridos —de la especie que sean— un modo de vida que no les es propio. Si hubiera algo de altruismo, de generosidad, de empatía, de ponerte en el pellejo peludo del perro en esos tutores que se comportan como amos, ellos estarían olfateando el culo a su perro o a otros perros o metiendo la nariz en las braguetas y tiros de pantalones de sus congéneres en lugar de poner a sus tutelados sobre alfombras rojas antes de hacer un circuito acuático. Si se piensa de manera correcta y política es inaceptable humanizar a un perro porque es como colonizar su identidad. Dado que la voluntad de la relación está en nosotros es más justo que se perrice el humano a que se humanice el perro.

Vivo en una región envejecida y veo en el paseo más gatos niñeando en un carrito de bebé que niños gateando por el suelo. En las conversaciones, ahora el perro y la perra no son macho y hembra sino chico o chica y el cachorro es bebé. Encuentro más preocupante la animalización de los humanos que la humanización de los animales. Por la parte bestia, Benjamin Netanyahu se comporta como un zorro en el gallinero de Gaza. Por la parte de compañía animalizada, en el circo no hay perros bailarines ni otros espectáculos en los que los animales sirvan de entretenimiento a humanos pero en el entretenimiento humano de discoteca encontramos música que hace perrear a los humanos cuando bailan. Guau.

Suscríbete para seguir leyendo