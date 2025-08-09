Opinión
Xoel Ben Ramos
Botarlle morro sen morrer
Sendo mocete, nese ano de dúbidas e malos resultados académicos, plantei os estudos. Seguindo a máxima do «se non queres estudar, a traballar», comecei a currar. Pasei uns meses de aprendiz, levando cafés e bocatas, carrexando o que me pedían e tarefas así. Alí coñecín a F. Un tipo falador, seriote e máis que nada, espelido. Chamábame a atención que, a pesar de ser o encargado, chegara a acotío en moto. E sitio onde aparcar, sempre había. Manexaba o carretillo dun lado para outro e, incluso, se había que mover algún camión dentro da nave, era el quen aparcaba e desaparcaba. Facía de todo. Lembro que cando parábamos para un tentempé, collía o xornal e mandábanos lerlle os titulares. Se algún lle parecía interesante, pedía máis, senón ao seguinte. Un día, falando de coches, pregunteille polo del. «Non teño, prefiro a moto», foi bastante seco na resposta asi que aí morreu o conto.
Ao mes e medio de estar alí, quixo saber como levaba o choio. Que que tal, se estaba contento, se non sería mellor retomar as clases..., ao final da conversa reveloume o motivo de andar sen coche: «Nunca din sacado o carné, e sóbrame práctica —riu—, pero suspendín tantas veces a teoría que xa prefiro continuar ca Derbi». Quiteille importancia ao exame, de feito cos cartos dese traballo pretendía sacar o teórico no verán. «Tampouco será tan difícil», conteille. El sorriu e miroume: «Para ti será máis fácil, seguro, pero eu non sei ler».
A raíz destes casos de currículums inflados e titulacións misteriosas acordeime de F. De que podería conducir un coche, e estou convencido que sería un excelente piloto, pero faltáballe a acreditación e por iso só viaxaba en dúas rodas. Sobráballe práctica, sería moi fácil mentir, mais do pouco que o tratei sei que a vergoña de ser atrapado, finxindo ser quen non era, sería coma morrer. Pola contra, a nosa clase política, cada certo tempo deléitanos con másters que nunca existiron, estudos en universidades imaxinarias ou esa licenciatura que nin cursaches pero bótaslle morro e acábala metendo no currículum. Encántanos aparentar ser quen non somos. Agrandamos unha figura imaxinaria porque a verdadeira parécenos miserable. E logo disque é a sociedade. Que a presión dos demais obríganos a iso. A falsear, a mentir, a dar unha imaxe irreal. Se cadra ese é o erro. Pensar que é a sociedade..., que vai ser!, somos cada un de nós botándolle morro, escollendo o camiño tramposo que vai máis rápido.
Ás veces vénme á cabeza. Sei que aos poucos anos xubilouse. Eu voltei ao instituto. Cruzámonos nalgunha ocasión, el na sua Derbi. Cando deixei a empresa, F. despediuse cun «fas ben, estuda». E, diantres!, estaba no certo. Grazas!
