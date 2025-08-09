Inflar el currículo

Buenos días... Todavía tengo la boca abierta por los recientes casos de falseamiento del currículo u hoja de vida laboral con que nos ha ido regando este verano, así como con la dialéctica posterior de sus protagonistas y sus valedores... Y dicen en los mentideros de los partidos que todavía queda mucho donde rascar. Obviamente cada uno lo cuenta del de enfrente, claro... ¡Qué pena! Pero tal cuestión es mucho más comprensible, aunque en absoluto justificable, si logramos entender que hoy las organizaciones partidarias centran sus propuestas de cuadros o candidatos en personas, y no en competencias o capacidades. Se manejan, entonces, en el complejo y siempre farragoso mundo de las filias y las fobias, de los mentores y los pupilos, y de las luchas a muerte y las presuntas lealtades en tal tesitura... Y, así las cosas, resulta que el elegido a veces ni terminó la educación primaria, de manera que en vez de actuar con honestidad explicando claramente el motivo de la elección y ya está, se reviste la misma de omisiones, verdades a medias y mentiras en su formación y experiencia que no aguantan el más mínimo análisis por parte de quien se tome la molestia de intentar comprobar cuánto hay de cierto en ello y cuánto no...

Hemos hablado muchas veces de la cultura del envoltorio, cada vez más potente. Aquí lo que vende es un título, por muy vacío de contenido que sea este, o por escasas que sean las capacidades específicas en un área concreta del que dice poseerlo. Y es por eso que hay hoy muchas estrategias en el mercado, incluso sin tener que mentir, para presumir de los estudios más variopintos... Desde supuestos centros superiores que emiten títulos serie B —o C— hasta llamar de una manera a lo que no es tal. Hay quien acredita haber cursado másteres y posgrados sin tener estudios de grado o licenciatura, simplemente porque alguien le llamó máster —o maestría— a lo que de ninguna manera puede serlo. Y, así, un suma y sigue verdaderamente florido, sin que la imaginación tenga límite cuando detrás hay una poderosa industria de tal supuesto conocimiento que gana con ello mucho dinero... Y existe quien exhibe títulos sorprendentes teniendo verdaderas dificultades para realizar un desempeño más o menos coherente en actividades muchísimo más simples. Y, oigan, aún creyendo ciegamente en la importancia de la atención a la diversidad en el ámbito educativo, una cosa es eso y otra comulgar con ruedas de molino... Y les aseguro que las cosas que se ven por ahí son finas...

Una de las cosas más naïf que me ocurrieron en tal sentido es la que les describiré sucintamente a continuación, a modo de ejemplo. Cursé un MBA Executive de dos años de la mano de una extinta entidad financiera de primer nivel en Galicia, donde la docencia iba por cuenta de Icade. Por cierto que lo hice con una jugosa beca que me abarató la matrícula a la mitad, otorgada por tal institución a partir del resultado de las pruebas de selección organizadas. Pues bien, al final del curso, te daban la oportunidad de cursar un pequeño programa adicional en una prestigiosísima entidad extranjera, impartido en inglés. Yo no fui, por dos razones: primero, porque esos fueron precisamente los últimos días de mi papi, del que estábamos obviamente muy pendientes. Y, segundo, porque aunque no fuese ese el caso me parecía escandaloso el precio en miles de euros por una salida de no más de una semana, que incluía el curso en particular, la estancia en una capital europea en la que se desarrollaba tal actividad, los viajes y quizá alguna visita más.

Con todo, hasta ahí fantástico. Fue quien quiso y quien no, se quedó. Todos obtuvimos al final nuestro diploma acreditativo referente a los estudios centrales realizados, que nos tomaron diez horas cada fin de semana durante dos años, multitud de lecturas y trabajos individuales y de equipo y mucho más. Además, aquellos que fueron a la semana adicional en el extranjero, tuvieron su oportuna y lógica certificación. Aquí no está la trampa. La misma consiste en la forma de presentar tal cosa en el currículo por parte de alguna de las personas que, como yo, cursó tales estudios en alguna de sus ediciones. Y es que he visto por ahí alguno donde, si uno hace una lectura rápida, pareciese que el interfecto en particular tuviese dos MBA, uno en Icade y el otro en tal prestigiosa entidad extranjera. Y no es verdad... Tomen nota además de que, en alguno de los casos detectados, curiosamente la persona en cuestión no era competente en inglés, idioma del programa... Pero el papel lo aguanta todo y... fíjense que así como ha sido noticia que hay quien presuntamente apuntó en su hoja de vida laboral titulaciones supuestamente cursadas en una universidad que entonces no las impartía, también hay quien finge que tiene dos MBA, uno de ellos en inglés en un lugar de relumbrón. Y no es verdad...

El nuestro nunca ha dejado de ser el país del Lazarillo o de las Industrias y Andanzas de Alfanhuí. Hay quien pica piedra cada día de forma discreta con honestidad y quien, por el contrario, no tiene reparo en inventar todo lo que haga falta si lo que gana con ello se ajusta a sus objetivos. Y, miren por dónde, estarán ustedes de acuerdo conmigo que en el ámbito de la política, tristemente, a pesar de que todo debería estar enfocado al servicio y la entrega es donde, sin embargo, abundan más estos perfiles con gran nivel de picaresca, puro realismo mágico... Así nos va...