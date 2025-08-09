El turismo en la era de la IA: un viaje a la sostenibilidad

Nos encontramos, sin duda, en la temporada alta, también para de la reflexión. La euforia de las cifras récord en el sector turístico no debe cegarnos ante las grietas que empiezan a mostrarse en el modelo. Las contradicciones estadísticas, el malestar latente en los destinos y una gestión a menudo cortoplacista exigen que, como profesionales, nos detengamos a pensar.

La industria del viaje ha dejado de ser una ecuación sencilla para convertirse en una compleja amalgama. La transversalidad del turismo, su vulnerabilidad ante los vaivenes globales y la singularidad de cada destino son, junto a tradicionales problemas como la estacionalidad o la conectividad, elementos que, si no se analizan con rigor, pueden confundirnos. Hoy, el turismo es una fuente vital de ingresos, pero también un factor de transformación social. El viajero, por su parte, ya no es un simple espectador, sino un protagonista que busca cocrear su experiencia y ser consciente de su huella.

Este cambio nos lleva a la redefinición del sector. Estamos transitando de un modelo puramente extractivo a uno regenerativo. El viajero del siglo XXI, especialmente las generaciones más jóvenes, quiere dejar el destino mejor de lo que lo encontró. Esto se traduce en una participación activa en la restauración de ecosistemas, el apoyo a la economía local y el respeto por la autenticidad cultural. Esta aspiración, que la industria ha sabido capitalizar en la paulatina renovación de destinos maduros, a menudo choca con la miopía de algunos coyunturales poderes públicos, no de los funcionarios profesionales.

La pandemia actuó como un acelerador de tendencias. El consumidor se ha fragmentado, dando lugar a perfiles, entre los que cabe citar, por ejemplo, a los nómadas digitales, que fusionan trabajo y exploración; los buscadores de bienestar integral; y, con fuerza creciente, los viajeros «solos», con una notable predominancia femenina. Todos ellos tienen en común ser viajeros digitales, que planifican y comparten sus experiencias a través de redes y aplicaciones.

En este contexto, la Inteligencia Artificial irrumpe como un elemento clave. Su impacto es transversal, desde la hiperpersonalización de la oferta, anticipando las necesidades del cliente con algoritmos precisos, hasta la eficiencia operativa de los negocios turísticos, automatizando procesos de gestión y tarifas. El marketing de destinos, aunque aún recurre a las grandes campañas, ya se apoya para ser más efectivo en la microsegmentación.

Más allá de la IA, otras tecnologías como la Realidad Aumentada y Virtual nos permiten «visitar» un lugar antes de decidirnos, mientras que el Internet de las Cosas está haciendo realidad los «destinos inteligentes» que gestionan flujos turísticos y pagos de forma automatizada, como bien sabe Segittour.

Pese a este panorama de innovación, no debemos olvidar los desafíos que aún nos acechan: la escasez de personal cualificado, la competencia desleal y desreglada, la incertidumbre geopolítica, el cambio climático, los impuestos, y, en casos muy puntuales, la posibilidad de la saturación turística. Todo ello exige una gestión más inteligente y sostenible de los flujos de visitantes.

En definitiva, entender el turismo hoy es comprender que cada viaje es una declaración de intenciones. La tecnología, con su poder transformador, es la aliada para crear experiencias más ricas y conscientes. El verdadero éxito, el que perdurará, no residirá solo en la venta de billetes o camas, sino en la capacidad de orquestar experiencias memorables y significativas en armonía con el planeta y sus gentes y obtener de ello una rentabilidad. Es una tarea apasionante, fundamental para el bienestar —la educación, la sanidad o las pensiones, etc.— que dependen en gran medida de los ingresos generados por esta industria, la de la felicidad. Por ello, debemos estar atentos a quienes, por desconocimiento o interés, niegan la importancia de un sector puntero o se oponen a su explotación racional, ahora también inteligente.