Mayor apoyo a las familias de víctimas en la carretera

Policía local da instrucciones en un control de tráfico.

El relato de Yolanda acerca de la pérdida de su hijo Javier en un accidente de tráfico en Mugardos en septiembre del año pasado no solo hiela el corazón, sino que muestra el desamparo que sufren las familias en casos como estos para afrontar el duelo y rehacer sus vidas.

La puesta en marcha del carné por puntos en el año 2006 ha reducido las víctimas mortales en las carreteras gallegas, pasando de 262 a 89 en 2024, según datos de la Dirección General de Tráfico. A esas cifras se unen los atropellos en vías urbanas, que en la última década han segado la vida a 265 ciudadanos.

Esa evolución, junto con los mayores controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas entre los conductores, y la modernización de la flota de vehículos y sus medidas de seguridad resulta positiva, pero no evita las tragedias que rompen las vidas de decenas de familias cada año.

A pesar de la insistencia de las autoridades por mejorar la seguridad en el asfalto, con campañas periódicas de control y mensajes tanto en los medios de comunicación como las redes sobre el peligro de conductas de riesgo, atender las necesidades psicológicas de quienes deben afrontar la ausencia repentina de un hijo, una pareja o una hermana sigue siendo una tarea pendiente por parte de la Administración. No se trata únicamente de ayudar a afrontar la ausencia, sino también a gestionar la burocracia asociada al siniestro, como la reclamación de indemnizaciones.

Ese vacío ha quedado hasta ahora en manos de asociaciones como Stop Accidentes, refugio de las víctimas de segunda en que se convierten los familiares de los fallecidos o de quienes sufren lesiones permanentes incapacitantes.

La Dirección General de Tráfico estrenará en octubre un número de teléfono único para atender a las víctimas, una demanda histórica para recibir asesoramiento en el terreno legal, aunque la ayuda psicológica parece un asunto demasiado complejo como para poder abarcarlo tan solo mediante un teléfono.

Stop Accidentes ha acompañado en tres años a 800 víctimas, pero en los dos últimos ha contado solo con el apoyo de la DGT, por lo que el colectivo llama la atención en la falta de medios que padecen para afrontar este servicio. «No podemos hacer una terapia sostenida en el tiempo por falta de recursos», lamenta Davinia García, psicóloga de esta ONG.

En unos tiempos en los que afortunadamente la sociedad comienza a reclamar una mayor atención a la salud mental, urge que las autoridades incorporen en este terreno la atención a quienes han sufrido el golpe mortal del asfalto y evitar que afronten ese momento sin más compañía y asesoramiento que el proporcionado por organizaciones sin ánimo de lucro.