El triunfo de Trump contra USA

Trump se fue de Escocia plenamente convencido de su triunfo en el acuerdo comercial con la Unión Europea. La ultraderecha europea pregonó como una derrota la aceptación por Von der Leyen del 15 % de arancel a los productos europeos; incluso los que apoyan a la presidenta de la Unión —caso de Pedro Sánchez— le dieron un frío respaldo. Es un acuerdo de «concesiones aparentes». «La imagen del acuerdo entre Trump y la UE fue humillante, y la imagen importa. Sin embargo, si se examina el fondo, empieza a aparecer que Europa tomó a Trump por tonto, específicamente un tonto fósil». El entrecomillado es de Paul Krugman, estadounidense, Nobel de Economía, en un escrito del pasado 30 de julio bajo el título de Cómo Europa engañó a Trump.

La Unión Europea hizo dos promesas a Trump: primero, que invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Segundo, que compraría 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, principalmente petróleo y gas, durante los próximos tres años. La primera promesa es vacía porque las inversiones en Europa no dependen de la Comisión, sino que el dinero debe provenir exclusivamente de empresas privadas europeas, actualmente invierten unos 150 mil millones al año. En cuanto a las energías es un auténtico disparate porque es físicamente imposible, el gas licuado (GNL) requiere terminales específicas, las norteamericanas están al límite de su capacidad y las europeas también, la mayoría en España, y no van a aumentar las inversiones cuando está Europa cambiando hacia las energías renovables, eólica y fotovoltaica.

El aspecto comercial más importante es la imposición de un arancel del 15% —similar al acuerdo con Japón—, inferior al 30% con que había amenazado, pero mucho más alto del que teníamos y sin que Europa imponga contrapartidas. Los aranceles a los automóviles europeos serán más bajos de los que existían hasta la fecha e inferiores a los fabricados en Canadá que contienen muchas piezas estadounidenses, lo cual sin duda perjudicará a la industria automovilística norteamericana. Los otros temas más importantes y de los que casi no se ha hablado es que Trump parece haberse olvidado de incluir el IVA, como amenazó, entre las barreras injustas a las exportaciones norteamericanas y que Europa no podía aceptar en ningún caso; el segundo, y no menos importante es que la ley de Servicios Digitales Europea no se nombra y los impuestos a las redes sociales y a las grandes multinacionales del sector se mantienen tal y como lo tenía planteado la Comisión Europea. Por otra parte, los países árabes exportadores de petróleo ya han anunciado que no habrá limitaciones de producción de energías fósiles, es una forma de sortear la prioridad que Trump quiere dar al crudo norteamericano con lo cual van a poner en el mercado cientos de miles de barriles más que harán bajar los precios. Hay que tener en cuenta que tanto el petróleo como el gas natural son materias primas que se negocian en los mercados globales.

El resultado previsible es que empobrecerá la economía estadounidense en casi medio punto a largo plazo y los aranceles, que suponen en realidad un impuesto sobre las ventas, encarecerán el coste de la vida especialmente entre las familias pobres y trabajadoras en aproximadamente un 1,5 %. En general, «Trump no está librando una guerra comercial contra otros países. En cambio, está librando una guerra de clases contra los estadounidenses de ingresos medios y bajos a favor de los ricos». Resumiendo el pronóstico de Paul Krugman: antes de final de año Estados Unidos registrará una recesión, una bajada de la producción y del empleo, y crecerá la inflación.

Ante los datos oficiales sobre el menor crecimiento del empleo y el estancamiento de la economía, el presidente norteamericano Trump ya ha empezado a tomar medidas. Alegó que las cifras de la Oficina de Estadísticas de Empleo fueron manipuladas por razones políticas, ha cesado a la responsable de la oficina Erika McEntarfer. Aunque puede seguir cesando, lo que no puede parar es la alarma bursátil que tiñe de rojo las cotizaciones.

Es cuestión de tiempo saber los resultados de su imprevisible política arancelaria y en general de la política exterior. La cuestión es el sufrimiento que está sembrando por el camino, incluso contra los propios estadounidenses.

