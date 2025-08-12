El turismo y sus dosis

Abundan desde hace semanas en las redes sociales las bromas sobre coches engullidos por las aguas, tan típicas de esta época. La leyenda —que a veces no lo es— sugiere que las víctimas son veraneantes de escasa prudencia y acaso desconocedores del amplio vaivén de las mareas en Galicia.

Se trata, en todo caso, de meros montajes de imágenes creados con inteligencia artificial o, simplemente, de sucesos de años anteriores. Prueba aparente de que este año no se ha producido aún, por fortuna, ninguna inmersión automovilística no deseada.

Es fama que el verano no queda inaugurado en Galicia hasta que el mar se lleva el primer coche de algún conductor poco avisado. Esto es motivo de mucho jolgorio, aunque poca gracia haya de hacerle a la víctima.

El problema de estas chanzas tan repetidas es que acaban creando algo de mal rollo con la gente que tiene la amabilidad de elegir este reino para sus vacaciones. Incluso la presidenta de Madrid, distrito federal, llegó a hablar el pasado año de «madrileñofobia» al convertir una desdichada anécdota en categoría.

No hay tal manía en Galicia. Conviene aclarar que los gallegos, en general, reputan de «madrileños» a todos los ciudadanos del resto de España que vienen aquí de vacaciones o simplemente a hacer turismo. Nada nuevo. También en la América hispana todos los españoles son, por definición, gallegos; y nadie se lo toma a mal.

Se empieza a percibir, si acaso, un cierto rechazo al turismo en determinadas zonas. Los inconvenientes en materia de aparcamiento y saturación de servicios fundan esas quejas; si bien hay quienes impugnan el fenómeno en su totalidad. A juicio de estos últimos, el turismo es una marabunta que devora a su paso el modo de vida local y trae más fastidio que ventajas.

Cierto es que ya hay colas para subir al Everest y que algunas ciudades como Venecia, Oporto o Barcelona, entre otras muchas, corren riesgo de morir de éxito por exceso de visitantes. No se dan esas circunstancias de masificación en Galicia, que está lejos de ser un destino de preferencia para los turistas.

Conspiran en contra del turismo de masas, felizmente, el clima y la geografía de este reino situado en el confín occidental de Europa. Aun así, vuelven a las redes, como cada año, los vídeos disuasorios en los que alguien con acento gallego advierte a los forasteros de que «aquí no para de llover y por la noche hace frío». Los más creativos tiran de mitología para informar de la existencia de bestias marinas de gran ferocidad en las costas galaicas.

Tampoco hay que pasarse con las bromas, que igual alguien no pilla la ironía. Parece remoto ahora mismo el peligro de una marabunta en Galicia, donde el turismo crece modestamente, sin prisa ni pausa. Y aunque serían deseables otras fuentes de ingresos menos volátiles, lo cierto es que algo ayudará a mejorar las cuentas del reino. El secreto, como en la farmacopea, está en la justa dosis.

