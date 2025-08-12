Vestigios del franquismo

La sorpresa mediática del verano está siendo la instrucción judicial del caso Montoro y la supuesta red de mordidas montada por el que fuera todo poderoso ministro de Hacienda de los dos gobiernos, hasta la fecha, de derecha que ha tenido España desde la recuperación de la democracia en 1977 después del golpe de Estado de 1936. Y digo sorpresa no porque, a estas alturas, sea una novedad que un ministro elegido por José María Aznar esté siendo investigado por asuntos relacionados con sobornos, corruptelas o amaños de todo tipo por cuanto tres cuartas partes de sus ministros han sido objeto de instrucciones judiciales o condenados con su correspondiente ingreso en prisión, sino porque la verdadera sorpresa es que este asunto haya sido objeto de investigación judicial desde hace aproximadamente siete años con sus correspondientes informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sin que haya trascendido ningún detalle a los medios de comunicación hasta hace días. Acostumbrados como estamos a que a los pocos días de inicio de investigaciones judiciales sobre cualquier aspecto que afecte al actual Gobierno de coalición, al presidente del Gobierno y sus familiares o al fiscal general del Estado, sean aireados en los medios de comunicación de manera exhaustiva y exhibidos informes policiales que deberían ser conocidos únicamente por el juez o fiscal competentes, resulta extraño que este supuesto caso de corrupción y amaño de leyes para beneficiar fiscalmente a grandes empresas españolas y que afecta de lleno a nuestra democracia por cuanto supone modificar leyes para beneficiar a unos pocos, haya sido investigado en el más absoluto silencio mediático. Qué casualidad. También resulta extraño el silencio de todos esos grandes juristas y catedráticos que, después de meses alentando y alabando de manera servil desde los medios de comunicación de derecha y de extrema derecha la investigación del juez Peinado sobre la esposa del presidente del Gobierno o la del fiscal general del Estado, basadas ambas en la nada absoluta, no hayan escrito ni pontificado apenas nada sobre Cristóbal Montoro y su grupo de colaboradores. Vaya por Dios.

A ello hay que sumar la epidemia de cargos del Partido Popular con formación educativa parcheada o falsificada. Resulta sorprendente la cantidad de cargos del PP sin estudios universitarios que pretenden sustituir sus lagunas educativas por másteres de todo tipo, cursados, normalmente, en centros privados de Madrid que en numerosas ocasiones están relacionados con la Comunidad de Madrid por tener financiación de esta comunidad, lo que no se entiende porque, repito, son de titularidad privada, o por tener profesores que han sido altos cargos de la administración madrileña.

Cuando yo era joven, hace treinta años, los másteres eran una formación posterior a la universitaria pero anterior al doctorado. Un máster, podría decirse, tenía una intención práctica mientras que el doctorado era una formación más académica. Las universidades públicas y privadas exigían para poder realizar uno de sus másteres tener terminada una carrera universitaria. Con la entrada en el ámbito educativo español de las llamadas «escuelas de negocio», en algún momento, no sé cuándo con exactitud, se generalizó la costumbre de que para realizar un máster en los centros privados de reciente creación dejó de exigirse la titulación universitaria. Y ahí comenzó el problema. Recuerdo un jefe que tuve en una multinacional valenciana que tenía estudios primarios y que sin embargo había realizado el MBA de Fundesem, una escuela de negocios (qué irritante es la denominación) de Alicante. Aquel hombre apenas sabía escribir por lo que nunca le vi entregar un informe ni enviar emails.

Tampoco los partidos de izquierda pueden hablar mucho. Hay numerosos ejemplos de personas con formación básica elegidas para cargos de alguna de las tres administraciones cuya responsabilidad y dificultad de la materia elegida debería exigir, a priori, formación superior. Hombres y mujeres que tras pasar por las juventudes de los partidos de izquierda son nombrados concejales o asesores a edad muy temprana y sin haber trabajado en nada más para, a partir de ahí, ir escalando en la administración y cuya misión es jubilarse siendo cargo público. Es decir, 40 años seguidos con salario gracias a la política.

Si se demuestra lo que ha trascendido en relación con el despacho Equipo Económico, liderado por Cristóbal Montoro, estaríamos hablando de que un grupo de grandes empresas pagaron a este despacho enormes cantidades de dinero para que a su vez su titular, Montoro, redactase leyes que las beneficiase. Algo que en realidad no es nuevo en España. Desde que Fernando VII, tras rendirse de manera humillante frente a Napoleón, regresó a España gracias a la lucha de los españoles partidarios de la implantación de un sistema basado en la ley y en el principio de legalidad, nuestro país estuvo dirigido por los caciques, el ejército y la Iglesia Católica hasta la llegada de la democracia. Durante el franquismo, España estuvo dirigida por las grandes fortunas que colocaban como ministros de Franco a sus ayudantes más fieles ávidos de ascender socialmente mediante la técnica de doblar la testuz delante de las familias más importantes y los obispos.

