‘Cosas veredes’

Leo con una evidente estupefacción que Donald Trump podría ser, tarde o temprano, Premio Nobel de la Paz. Se comenta en los medios y lo proponen personajes como Binyamín Netanyahu u otros presidentes de países tan comprometidos con la paz en el mundo como Pakistán o Bielorrusia. También le han citado como candidato los máximos mandatarios de Azerbaiyán y de Armenia, quienes, después de firmar un tratado de paz en la Casa Blanca (o, mejor dicho, un papel que asegura una cierta estabilidad territorial después de años de conflictos) incluso han citado a la Biblia: «Bienaventurados los pacificadores», han dicho. Y él mismo, conocedor de que la carrera por el Nobel es también una carrera de obstáculos con altas dosis de autobombo, ha declarado: «Treinta y cinco años de muerte y odio, y ahora será un tiempo de amor y de éxitos conjuntos». Por lo que leo, lo tiene asumido y muy asumido. Basta con ver la puesta en escena de este pacto caucásico. Trump, en medio de los dos presidentes, que encajan las manos, acabando de anudar el nudo con un gesto que aún quiere juntarles más y con una mueca que quiere ser una sonrisa satisfecha.

Y, sin embargo, a pesar de lo que sabemos, y aparte de otros conflictos vivos en los que Trump interviene, sus grandes bazas en la baraja de Noruega son Ucrania y la Franja de Gaza. Pese a todo, digo, del apoyo implícito al genocidio israelí, de la cumbre de este viernes con Putin, pero sin Zelenski, pese al veto en el Consejo de Seguridad o del desprecio hacia Europa, si Trump consigue una mínima tregua, un breve paréntesis en la devastación, una humillante genuflexión ucraniana, ya sabemos quién tiene números en la rifa.

Lo cierto es que, en la trayectoria del Nobel, se han dado casos tanto o más injustos (¿o deberíamos hablar directamente de barbaridades?) como el que ahora nos ocupa. Quizás el más aberrante fue el premio del año 1973, cuando lo recibieron Le Duc Tho y Henry Kissinger por la firma del fin de la guerra de Vietnam, una guerra que no acabó con ese pacto, sino que aún tenía que durar dos años más. El dirigente vietnamita renunció, pero Kissinger, no. Era el secretario de Estado que colaboró en los golpes de Estado de Banzer, en Bolivia, o de Pinochet, en Chile. Que apoyó a la Junta Militar argentina y que bombardeó un montón de países del sudeste asiático. También es cierto que el Nobel de la Paz ha tenido ganadores honorables. Pienso en Martin Luther King o Willy Brandt o Nelson Mandela. O ganadores que ahora parecen de otra época y otro planeta. De hecho lo son. ¿Quién recuerda los acuerdos de Camp David, con Begin y Sadat?

Trump debe querer acceder al reino de la paz porque Obama obtuvo el galardón. De hecho, se lo dieron porque caía simpático y prometía una nueva era. Hacía unos meses que ocupaba el cargo cuando lo recibió, sin haber demostrado todavía nada, o casi nada. O porque también lo tienen Jimmy Carter, Theodore Roosevelt (no sé por qué) o Woodrow Wilson, por lo de la Sociedad de Naciones. Ah, y Al Gore, por lo climático. Trump ya se ve en Oslo. Cosas veredes.

