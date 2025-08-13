Incendios, esa execrable pesadilla

Les saludo en este nuevo miércoles de agosto. Un mes que ha ido consolidando su devenir, de forma que nos encontramos prácticamente ya al final de su primera mitad, casi sin darnos cuenta. El tiempo de vacaciones sigue impertérrito su curso, y las altas temperaturas jalonan jornadas festivas por doquier. En el panorama cotidiano el costumbrismo del verano sigue desarrollando su guión más o menos estándar, y parte de las espadas en alto de una actualidad polarizada y desprovista de contenido importante más allá de las querencias de los partidos por mantener la atención de su parroquia se han envainado, buscando protegerse de la canícula y a la espera de regresar en septiembre renovadas. Nada nuevo bajo el sol...

Y tampoco es algo diferente la existencia de mil y un incendios forestales que tiñen nuestra naturaleza primero de un rojo muy intenso, que termina evolucionando hacia el negro más azabache, destruyendo no sólo cientos de hectáreas de incalculable valor, sino el pulmón que purifica nuestro viciado aire y el hogar de muchas criaturas del bosque. Los incendios siempre son un problema, pero cuando la mano de alguien está detrás, entonces se convierten en una realidad detestable, mezquina y, desde luego, constitutiva de delito tipificado en el Código Penal. Un fenómeno ante el que no podemos permanecer indiferentes, y que nos empobrece desde todos los puntos de vista.

Galicia arde. Y en los últimos días ya se han producido más incendios que en todo el año 2024. Este año, además, con la particularidad de que la mano del incendiario está fijándose particularmente en las casas, que han tenido que ser desalojadas y donde se han vivido situaciones de verdadero peligro. El fuego busca así los lugares donde viven las personas, como ha ocurrido claramente en lugares como Corme Aldea o en el gran incendio de Chandrexa de Queixa, que destaca como el peor en lo que va de verano en Galicia con más de tres mil hectáreas ya quemadas, y ante el que se ha activado el nivel dos de emergencia, precisamente por la cercanía de los focos de fuego a las viviendas. Y ante ello uno se pregunta... ¿cuál es la motivación real del incendiario? ¿Un estado de enajenación mental? ¿La venganza? ¿La envidia? ¿Intereses ocultos o no tanto, quizá de tipo urbanístico, relacionados con la catalogación del suelo? En cualquier caso, si ya es muy grave de por sí la actividad incendiaria, imagínense qué puede llegar a suponer la misma si, fruto de ella, las personas llegan a sufrir daños. Terrible.

Ojalá que la sociedad sepa comprender qué supone, en toda su magnitud, la acción de los pirómanos. Y que, en consecuencia, tenga la capacidad de purgar a aquellos individuos que están produciendo semejante grado de destrucción, con incalculables consecuencias para el patrimonio natural y desde otros muchos puntos de vista, haciendo caer sobre ellos todo el peso de la Ley. Y eso no se va a poder conseguir completamente, jamás, sin el apoyo sin fisuras de todas las personas. Porque la actividad incendiaria deja huella en el entorno cercano, y hay cosas que pueden llegar a intuirse de los pequeños gestos cotidianos de quienes nos rodean. Quien destruye el monte tiene que responsabilizarse de todo lo que eso implica, y eso son siempre palabras mayores.

Cuídense mucho. Y... «tengan cuidado ahí fuera», como repetía el ínclito sargento Phil Esterhaus de Hill Street Blues. Tengan cuidado porque, por mucho que ustedes se esmeren en su relación con el entorno y con los demás, siempre hay quien tiene claro que va a hacer lo que le dé la gana porque sí, sin atender a razones, sin más motivación que su propio placer o capricho. Pasa en la carretera —y tanto, como hablamos a menudo— y también en el cuidado —o falta de él— de los parajes naturales que a todos deberían importarnos muchísimo. Y sigan disfrutando de agosto, si es el caso, o trabajándolo a tope, si es que son ustedes de los que tienen en este período su momento de máxima faena.

Seguimos viéndonos en el periódico, este siempre entrañable producto fabricado a base de tintas y resmas, o quizá en la sopa de píxeles que les planta cara en cualquiera de sus dispositivos electrónicos... A mandar...